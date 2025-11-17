قهرمانی فولاد هرمزگان در مسابقات دارت ایمیدرو

همچنین در بخش تیمی فولاد هرمزگان با ترکیب علی فلاحی، احمد صباحی زاده، اسحق فلاحی، حسن مهاجری فر، پوراندخت شجاعی و نونا حقیقت به مربیگری باقر کارگر و عارف حسینی سرپرست در بین سی تیم عنوان چهارمی را کسب کرد.