قهرمانی فولاد هرمزگان در مسابقات دارت ایمیدرو
در هفتمین دوره مسابقات دارت ایمیدرو به میزبانی شرکت فولاد خوزستان که از ۲۲ تا ۲۳ آبان ماه در اهواز برگزار شد، تیم دارت فولاد هرمزگان در بخش آقایان مقام قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این مسابقات تیم فولاد هرمزگان موفق شد با حضور علی فلاحی و احمد صباحی زاده در بخش دوبل آقایان عنوان نخست را از آن خود کند.
همچنین در بخش تیمی فولاد هرمزگان با ترکیب علی فلاحی، احمد صباحی زاده، اسحق فلاحی، حسن مهاجری فر، پوراندخت شجاعی و نونا حقیقت به مربیگری باقر کارگر و عارف حسینی سرپرست در بین سی تیم عنوان چهارمی را کسب کرد.