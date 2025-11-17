فولـاد سنگان، پیشرو در بهرهوری صنایع و معادن
ایمیدرو، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان را به عنوان «پیشروی بهرهوری پنجستاره» معرفی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابـط عمومی شرکت صنـایع معدنی فولـاد سنگان، یازدهمین همایش جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی ایران، با هدف ایجاد چارچوبی جامع برای ارتقای مستمر بهرهوری شرکت ها، تشویق بنگاهها به بهبود عملکرد و تبادل تجارب موفق در زمینه بهرهوری سازمانی، برگزار گردید.
این همایش که با ابتکارسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و به منظور پیادهسازی استراتژی ارتقای بهرهوری، همافزایی و رقابتپذیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور برگزار شد، محلی برای ارزیابی و تقدیر ازشرکت های برتر در حوزهم بهبود بهرهوری بود تا الگویی برای سایر شرکتهای این صنعت فراهم آید. در این رویداد، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان موفق شد «لوح سپاس پیشروان بهرهوری پنجستاره» را کسب کند. این لوح افتخار به نمایندگی از شرکت، توسط علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، از مسئولان حاضر در این همایش دریافت گردید.
کسب این جایزه نشـاندهنده تعهد و عملکرد موفق شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در مسیر بهبود مستمر و دستیابی به بالاترین سطوح بهرهوری در سطوح مختلف دارد.