از تعمیرات تا نوآوری در فولاد سنگان
رضا زنگنه، رئیس واحد تعمیرات گندلهسازی شرکت فولاد سنگان، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی با ارائه گزارشی از عملکرد ۷ ماهه نخست سال 1404، از انجام بالغ بر 130 هزار نفر-ساعت فعالیت اجرایی توسط کارکنان روزکار و شیفت تعمیرات خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، زنگنه گفت: واحد تعمیرات گندلهسازی شرکت فولاد سنگان، مسئولیت نگهداری، تعمیرات دورهای، عیبیابی و نوسازی طیف وسیعی از تجهیزات مکانیکی، برقی، ابزار دقیق، اتوماسیون و هیدرولیکی در خط تولید گندله را بر عهده دارد.
وی افزود: رویکرد نظام نگهداری و تعمیرات در این واحد مبتنی بر تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات پیشگویانه، آنالیز خرابی و قابلیت اطمینان واحد میباشد.
رئیس تعمریات گندلهسازی در خصوص عملکرد این واحد گفت: در 7 ماهه ابتدای سال حجم فعالیتها شامل موارد زیر است؛
PM: 64300 نفرساعت
CM: 1643 نفر ساعت
WN: 59972 نفرساعت
EM: 4213 نفرساعت
که این حجم از فعالیت میدانی و اجرایی با برنامهریزی هدفمند و بهره ور، منجر به آماده به کاری بالای خط تولید شده است. زنگنه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف استراتژیک مجموعه، شاخص زمان عملیاتی (IO) (نسبت زمان برنامهریزی شده عملیات به زمان تقویمی) واحد گندلهسازی در 7 ماه ابتدای سال تحقق 98 درصدی داشته و شاخص زمان مستقیم کاری (IU) (نسبت زمان عملیاتی به زمان برنامهریزی شده عملیات) نیز تحقق چشمگیر 101 درصدی داشته است.
وی ادامه داد: علاوه بر فعالیتهای نت، این واحد به عنوان بازوی اجرایی شرکت در کارخانه گندلهسازی مجری فعالیتهای بهینهسازی میباشد و از مهمترین پروژههای در دست اجرا نیز پروژه استراتژیک هوشمندسازی گندلهسازی میباشد.
وی در خصوص این پروژه عنوان کرد: این پروژه با همکاری واحد فناوری و مدیریت واحد در فاز اول در حوزه بهینهسازی اتوماسیون صنعتی گندلهسازی توسط یکی از شرکتهای دانشبنیان عضو پردیس معدنی فولاد سنگان در دست اجرا می باشد.
زنگنه در خصوص بومی سازی موردنیاز کارخانه گندلهسازی گفت: در خصوص توسعه بومیسازی و ساخت داخل، واحد تعمیرات با همکاری سایر ارکان شرکت از جمله واحد تحقیق و توسعه و بومی سازی عمل مینماید. در این راستا رشد سبد تامین قطعات یدکی داخلی از عدد 88 به 92 درصد رسیده است که نتیجه همکاری مداوم و برنامه ریزی بین واحدی با واحد دفتر فنی و بومیسازی بوده است.
همچنین پروژه بسیار خوبی برای اندازهگیری رطوبت کنسانتره در واحد گندلهسازی با پشتیبانی واحد تحقیق و توسعه و استفاده از ظرفیت پردیس و شرکتهای دانشبنیان انجام شده است که در آزمایشات اولیه عملکرد بسیار خوبی داشته است.
زنگنه اضافه کرد: در صورت عملیاتی شدن این دستگاه، از طریق تنظیم رطوبت کنسانتره در ناحیه مخلوطسازی، تاثیرات بسیار مثبتی در کیفیت و کمیت گندله خام و به تبع آن، محصول نهایی رقم خواهد خورد.
Index of operation : IO
Index of utilization : IU