اقتصاد فولاد در آینه انرژی؛ 6 ماه فشار، یک ماه جهش
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، فولاد خوزستان اگرچه زیر سایه محدودیتهای شدید انرژی و افت سودآوری قرار داشت، اما با مدیریت هوشمند مصرف برق و گاز و بازطراحی روند تولید، توانست در مهرماه با ثبت رکورد تولید ۳۶۰ هزار و ۷۹۸ تن شمش فولادی بار دیگر به مدار رکوردشکنی بازگردد؛ موفقیتی که نشان میدهد این شرکت با تکیه بر راهبرد خودتأمینی انرژی و بهرهبرداری منعطف، همچنان یکی از محورهای اصلی تولید و صادرات فولاد کشور باقی خواهد ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، 6 ماه نخست ۱۴۰۴ برای فولاد خوزستان را نمیتوان فقط با چند ردیف در صورتهای مالی توضیح داد. این دوره ادامه فصلی از ناترازی و محدودیت بود که از چند سال قبل و بهویژه در ۱۴۰۳ بر کل زنجیره فولاد کشور سایه انداخته است؛ سالی که بخش بزرگی از صنعت فولاد زیر فشار همزمان رکود جهانی، افت قیمتها و مهمتر از همه، محدودیتهای انرژی قرار گرفت. در چنین بستری، آنچه فولاد خوزستان را در نیمه نخست امسال متمایز میکند، نه عدد خام سود و زیان، بلکه نحوه مواجهه این شرکت با همین محدودیتها و بازگشت سریع آن به مدار رکوردشکنی بهمحض کنار رفتن بخشی از موانع است. در این ششماهه، فولاد خوزستان مانند دیگر فولادسازان بزرگ کشور بخش قابلتوجهی از زمان را زیر سایه محدودیتهای برق و مدیریت سختگیرانه مصرف انرژی گذراند؛ در صنعتی که حدود ۳۵ درصد بهای تمامشدهاش به انرژی گره خورده، هر ساعت محدودیت مستقیماً به کاهش تولید، افزایش هزینه سرشکنشده و در نهایت فشرده شدن حاشیه سود منجر میشود. از همین رو کاهش سودآوری ششماهه را باید پیش و بیش از هر عامل دیگری، بازتاب شرایطی دانست که در آن، انرژی به گلوگاه تولید تبدیل شده است.
همزمان، تجربه مهرماه تصویر کاملتری از توان واقعی شرکت ارائه میدهد. ثبت تولید ۳۶۰ هزار و ۷۹۸ تن شمش و شکستن ۶ رکورد تولیدی در یک ماه – از زمزم ۱ و زمزم ۳ تا واحد بازیافت صنعتی – نشان داد هر زمان انرژی در دسترس باشد، ساختار تولید و بهرهبرداری فولاد خوزستان همچنان در تراز بالاترین ظرفیتهای صنعت فولاد کشور عمل میکند. این جهش حاصل رویکردی است که طی سالهای اخیر در شرکت شکل گرفته است؛ رویکردی که انرژی را از یک «عامل بیرونی و غیرقابلکنترل» به متغیری قابلمدیریت در قلب استراتژی عملیاتی تبدیل کرده است. همزمانسازی تعمیرات با دورههای اوجبار و استفاده از زمانهای قطعی برای آمادهسازی خطوط، باعث شده کارخانه در هر لحظه آماده جهش به ظرفیت کامل باشد. در کنار اینها، حرکت بهسوی خودتأمینی نسبی انرژی از طریق نیروگاه سیکل ترکیبی و طرحهای خورشیدی، فولاد خوزستان را از یک مصرفکننده صرف، به بازیگری فعال در زنجیره تولید و بهینهسازی انرژی نزدیک کرده است. رکوردهای مهر، بهرغم فشار ششماهه نخست، نشان میدهد این شرکت همچنان میتواند نقش «محور صادرات فولاد کشور» را ایفا کند و به محض عادی شدن شرایط انرژی، آماده بازگشت به مدار بالای تولید و حضور بینالمللی است. با این حال، همین موفقیت مطالبهای جدی برای پیشگیری از ایجاد محدودیت در فصل سرما ایجاد نموده است. اگر نیمه دوم سال و پس از یک دوره پرفشار شش ماهه، با مدیریت هوشمند برق و گاز از تکرار محدودیتهای گذشته مصون بماند، تجربه مهر نشان میدهد فولاد خوزستان میتواند بار دیگر، نه فقط در صورتهای مالی، که در تثبیت امنیت صنعتی و انرژی کشور نقشآفرینی کند.