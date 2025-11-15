رشد درآمد چادرملو، شفافیت بازار و حضور در عرصه فوتبال ملی+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادررملو، رادیوچاد شماره ۱۶ با تمرکز بر تازه‌ترین اخبار و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد. در این شماره:

بازار و محصولات: شش محصول جدید به معاملات گواهی سپرده اضافه شده و مدیرعامل شرکت، نقش این ابزار را در افزایش شفافیت بازار برجسته کرده است.

مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار: رسانه‌ها به نقش برجسته چادرملو در مسئولیت اجتماعی و ارائه یک الگوی ایرانی از توسعه پایدار پرداخته‌اند.

ورزش: هادی حبیبی‌نژاد، بازیکن چادرملو اردکان، در فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران حضور دارد.

عملکرد مالی: درآمد شرکت در مهر ۱۴۰۴ به ۴۲۲,۶۹۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از ۳۶ درصد رشد داشته است.

بورس کالا: عرضه‌های ۱۹ آبان با ۲۰ هزار تن شمش فولادی صدرنشین شد و چادرملو جایگاه دوم ارزش معاملات هفتگی بورس کالا را کسب کرد.

رادیوچاد، صدای پرقدرت یکی از پیشروترین شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران، همچنان اخبار و دستاوردهای این شرکت را به شکل شفاف و جذاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

