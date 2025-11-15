خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رادیوچاد ۱۶:

رشد درآمد چادرملو، شفافیت بازار و حضور در عرصه فوتبال ملی+فیلم

رشد درآمد چادرملو، شفافیت بازار و حضور در عرصه فوتبال ملی+فیلم
کد خبر : 1714342
لینک کوتاه کپی شد.

شماره جدید رادیوچاد، تازه‌ترین دستاوردها و رویدادهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را مرور می‌کند؛ از ثبت درآمد ۴۲۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریالی در مهر ۱۴۰۴ و رشد ۳۶ درصدی نسبت به ماه قبل، تا ورود شش محصول جدید به معاملات گواهی سپرده و تأکید مدیرعامل بر شفافیت بازار.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادررملو، رادیوچاد شماره ۱۶ با تمرکز بر تازه‌ترین اخبار و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد. در این شماره:

بازار و محصولات: شش محصول جدید به معاملات گواهی سپرده اضافه شده و مدیرعامل شرکت، نقش این ابزار را در افزایش شفافیت بازار برجسته کرده است.

مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار: رسانه‌ها به نقش برجسته چادرملو در مسئولیت اجتماعی و ارائه یک الگوی ایرانی از توسعه پایدار پرداخته‌اند.

ورزش: هادی حبیبی‌نژاد، بازیکن چادرملو اردکان، در فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران حضور دارد.

عملکرد مالی: درآمد شرکت در مهر ۱۴۰۴ به ۴۲۲,۶۹۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از ۳۶ درصد رشد داشته است.

بورس کالا: عرضه‌های ۱۹ آبان با ۲۰ هزار تن شمش فولادی صدرنشین شد و چادرملو جایگاه دوم ارزش معاملات هفتگی بورس کالا را کسب کرد.

رادیوچاد، صدای پرقدرت یکی از پیشروترین شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران، همچنان اخبار و دستاوردهای این شرکت را به شکل شفاف و جذاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

حجم ویدیو: ۱۳.۰۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۲۸ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ