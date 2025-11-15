بازدید مدیران فرهنگی دانشگاههای کشور از فولاد مبارکه؛
تأکید بر خوداتکایی و مسئولیتپذیری این صنعت ملی
جمعی از مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور بههمراه مسئولان وزارت علوم، روز جمعه، 23 آبان ماه از مجتمع عظیم فولاد مبارکه بازدید کردند و از نزدیک در جریان توانمندیها، دستاوردها و پروژههای این قطب بزرگ صنعتی کشور قرار گرفتند.
فولاد مبارکه یکی از نقاط امیدآفرین صنعت کشور است
رشید جعفرپور، قائممقام و مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در حاشیه این بازدید به خبرنگار فولاد گفت: اگر میخواهیم روی پای خود بایستیم و در عرصه تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشیم، یکی از نقاط اتکا و امیدآفرین ما مجموعه عظیم فولاد مبارکه اصفهان است.
جعفرپور با اشاره به دومین بازدید خود از این مجتمع اظهار کرد: در گفتوگو با مهندسان و کارشناسان فولاد مبارکه متوجه شدم تمام نیروهای فعال در این مجموعه، از سطح عملیاتی تا مدیریت، بومی و از فارغالتحصیلان دانشگاههای کشورند. این موضوع نشانهای روشن از خوداتکایی و افتخار ملی است؛ زیرا متخصصان داخلی توانستهاند صنعت مادر کشور را بدون نیاز به خارج مدیریت کنند و پیش ببرند.
وی صادرات محصولات فولاد مبارکه به پنج قاره را نیز نمادی از توان صنعتی ایران عنوان کرد و افزود: ضروری است دانشجویان ما این مجموعه را از نزدیک ببینند تا باور به توانمندی داخلی در آنها تقویت شود.
قائممقام و معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به اقدامات زیستمحیطی فولاد مبارکه گفت: براساس استانداردهای بینالمللی، حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد هزینهها باید به محیطزیست اختصاص یابد؛ اما طبق گزارشهای ارائهشده، فولاد مبارکه حدود ۴۰ درصد منابع را به این حوزه اختصاص داده است. ایجاد فضای سبز گسترده در منطقهای خشک، کنترل آلایندهها و برنامهریزی دقیق برای کاهش مخاطرات محیطزیستی نشان از مدیریت هدفمند این مجموعه دارد.
وی انتقال آب از دریای عمان را نیز یک تحول جدی دانست که میتواند وابستگی به آب زایندهرود را کاهش دهد و از منابع آن برای کشاورزی حمایت کند.
جعفرپور درباره نقش دانشگاهها در پشتیبانی صنایع گفت: یکی از جلوههای مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ارتباط مؤثر با صنعت است. نزدیکی جغرافیایی فولاد مبارکه با دانشگاههای استان اصفهان یک ظرفیت منحصربهفرد ایجاد کرده است. دانشجویان و پژوهشگران میتوانند پروژههای تحقیقاتی خود را بر اساس نیازهای این صنعت تعریف کنند و بخشی از چالشهای آن را حل کنند.
وی افزود: از سوی دیگر، فولاد مبارکه میتواند پشتوانه مالی و فناورانه دانشگاهها باشد و با حمایت از پایاننامهها و تحقیقات، زیستبوم فناوری استان و کشور را تقویت کند. گزارشها نیز نشان میدهد ارتباط میان دانشگاههای استان و فولاد مبارکه بسیار مثبت و مؤثر است.
ارتباط صنعت و دانشگاه؛ دو بازوی توسعه کشور
حسین میرزایی، عضو هیئتعلمی و مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد اظهار کرد: میدانستم ایران یکی از قطبهای تولید فولاد در جهان است و از اینکه امروز فرصت بازدید از بزرگترین مجتمع فولادی کشور برایم فراهم شد، خرسندم.
وی با تأکید بر اینکه تولید فولاد مبارکه در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمها قابلتقدیر است، افزود: باعث افتخار است که در چنین شرایطی، این کارخانه با روحیه جهادی به مسیر تولید ادامه میدهد. امیدوارم این تفکر در سراسر کشور گسترش یابد.
میرزایی با اشاره به حجم اقدامات فولاد مبارکه در حوزه محیطزیست گفت: محیطزیست امانتی در دست ماست و فولاد مبارکه براساس استانداردها و حتی فراتر از آن عمل کرده است. هرچقدر در این حوزه تلاش کنیم کافی نیست و این گروه صنعتی توانایی آن را دارد که بخشی از کمبودهای محیطزیستی استان اصفهان را جبران کند. سرمایهگذاری در محیطزیست، سرمایهگذاری زیربنایی است؛ همانطور که سرمایهگذاری در فولاد زیربنایی محسوب میشود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نقش متقابل دانشگاه و صنعت بیان کرد: به نظر من هر دو نهاد، مسئولیت اجتماعی نزدیک به هم دارند. فولاد مبارکه محصول پایه صنایع کشور را تولید میکند و دانشگاه نیز پرورشدهنده فکر، اندیشه و استعداد جوانان است. اگر این دو جریان در کنار هم قرار گیرند، میتوانند زمینهساز توسعه صنعتی و انسانی کشور باشند.
وی در پایان، فولاد مبارکه را نمونهای موفق در تبدیل استعدادهای کشور به محصول دانست و گفت: فولاد مبارکه نشان داده که استعدادهای ایرانی میتوانند به عامل مؤثر برای تولید محصولاتی تبدیل شوند که کشور به آن نیاز دارد.
فولاد مبارکه، نمونه اراده و توان ملی
روحالله منعم، عضو هیئتعلمی دانشگاه گیلان، در جریان بازدید جمعی از مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور از فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد اظهار کرد: انسان هنگامی که شگفتیهای نظام طبیعت را میبیند، به عظمت خداوند متعال پی میبرد. امروز نیز ما که حدود یکصد نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای کشور بودیم، با مشاهده عظمت این مجموعه بزرگ فولادی که بهعنوان قطب صنعت فولاد در خاورمیانه، بار دیگر به قدرت اراده و عظمت الهی واقف شدیم.
وی با اشاره به توانمندیهای این مجتمع افزود: فولاد مبارکه توانسته از یک ماده اولیه، بخش مهمی از نیاز صنایع بالادستی و پاییندستی کشور را تأمین کند. شخصاً افتخار میکنم که امروز در این مجموعه حضور داشتم و جلوهای از اراده، خواستن و تلاش ملی را از نزدیک مشاهده کردم.
منعم با تأکید بر مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه گفت: در کنار فعالیتهای کلان و دشوار صنعتی، این مجموعه مسئولیت اجتماعی خود را بهویژه در حوزه محیطزیست و افزایش سرانه منابع طبیعی بهخوبی و بهدرستی انجام میدهد. دیگر صنایع کشور نیز باید فولاد مبارکه را الگوی کار خود قرار دهند تا بتوانیم دین خود را به ۹۰ میلیون ایرانی و به طبیعت ادا کنیم.
عضو هیئتعلمی دانشگاه گیلان درباره همکاریهای دوسویه دانشگاه و صنعت تصریح کرد: این همکاریها دوطرفه است و صنایع و دانشگاه دو بال مدیریت کشور به شمار میروند. تجلی توانایی، اراده و بهرهگیری از فناوریهای روز در فولاد مبارکه بدون حضور و اثرگذاری جامعه دانشگاهی ممکن نیست. دانشگاه تأمینکننده سرمایه انسانی موردنیاز فولاد مبارکه است و این مجموعه نیز تأمینکننده ذخایر و منابع مالی کشور است. این دو نهاد میتوانند در کنار هم برای توسعه و پیشرفت کشور گام بردارند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت بازدید جامعه دانشگاهی از این مجموعه گفت: اتفاق مبارکی که در فولاد مبارکه رقم خورده نباید از دید دانشگاهیان دور بماند. این حجم قابلتوجه از تلاش و حماسهآفرینی سرمایه انسانی باید دیده و روایت شود؛ در غیر این صورت بخشی از کار بزرگ شما مغفول خواهد ماند.
مدیر فرهنگی دانشگاه تبریز: فولاد مبارکه نماد توسعه صنعتی کشور است
احمد حمیدی، مدیر فرهنگی دانشگاه تبریز، در حاشیه بازدید جمعی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور از مجتمع فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: به اتفاق مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و همراهی معاون فرهنگی وزارت علوم، توفیق یافتیم از مجموعه عظیم فولاد مبارکه بازدید کنیم. فولاد مبارکه نماد توسعه صنعت کشور است.
وی با اشاره به توانمندیهای صنعتی ایران افزود: ما در کشور ظرفیتهای بسیار بزرگی بهویژه در حوزه صنعت داریم. این بازدید بار دیگر امید به آینده و باور به توانمندی جوانان این سرزمین را تقویت کرد. قدرت علمی مهندسان کشور کاملاً مشهود است و هر روز در حال افزایش است.
حمیدی با تأکید بر نقش جوانان و متخصصان در پیشبرد صنعت تصریح کرد: ما معتقدیم جوانان، مهندسان و دانشمندان کشور قادرند کارهای بزرگی انجام دهند و نمونه بارز آن مجتمع فولاد مبارکه است که ظرفیتهای بالایی دارد و به دست متخصصان داخلی طراحی، اجرا و مدیریت میشود. پشتیبانی این مجموعه از توان داخلی، ارزشمند و افتخارآفرین است.
مدیر فرهنگی دانشگاه تبریز بیان کرد: کشور با پشتوانه چنین شرکتها و مجتمعهای صنعتی توانسته در برابر دشمنان ایستادگی کند. این صنایع ستونهای اصلی قدرت ملی هستند.
وی در پایان با اشاره به ارزیابی محیطزیستی این بازدید گفت: در جریان بازدید، مشاهده کردیم فولاد مبارکه استانداردهای لازم در حوزه محیطزیست را رعایت کرده و حتی فراتر از انتظار ما عمل کرده است. این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای کشور و اهمیت ویژهای است که این مجموعه برای مسائل زیستمحیطی قائل است.