داریوش اسماعیلی در راس شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات؛ در جلسه صبح روز شنبه، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، داریوش اسماعیلی به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور منصوب گردید واز زحمات مجید ضیایی تقدیر شد.

از سوابق اسماعیلی، می‌توان به ریاست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت وزیر صمت، عضویت هیأت‌علمی و استادتمام دانشکده علوم دانشگاه تهران اشاره کرد.

یادآور می‌شود؛ شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور یکی از زیر مجموعه‌های هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن و کنسانتره کشور است که گستره فعالیت خود را در استان‌های همدان و کردستان توسعه داده است. این شرکت در میان ۱۰ تولیدکننده نخست سنگ‌آهن ایران قرار دارد و عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌آهن غرب کشور را نیز به خود اختصاص داده است.