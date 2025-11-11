خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه؛

توجه به مسایل منطقه ای و عدالت اجتماعی در اجرای پروژه ای توسعه/ سرمایه‌گذاری در سیستم‌های تصفیه و بازچرخانی آب مصرفی

توجه به مسایل منطقه ای و عدالت اجتماعی در اجرای پروژه ای توسعه/ سرمایه‌گذاری در سیستم‌های تصفیه و بازچرخانی آب مصرفی
کد خبر : 1712842
لینک کوتاه کپی شد.

از نصب پنل‌های خورشیدی برای خانواده‌های محروم تا احداث بیمارستان و توسعه راه‌های ارتباطی، فولاد مبارکه مسئولیت اجتماعی را به توسعه زیرساخت‌های پایدار و توانمندسازی جوامع محلی پیوند زده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانه‌های تخصصی حوزه صنایع معدنی و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی گفت: 

فولاد مبارکه با اجرای سیستم بازچرخانی شش‌مرحله‌ای، مصرف آب را تا ۷۰٪ کاهش داده و در زمره خشک‌ترین فولادسازان جهان قرار گرفته است؛ نمونه‌ای از مهندسی پایدار در عمل. 

با احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور و توسعه نیروگاه‌های بادی، فولاد مبارکه نه‌تنها انرژی پایدار خود را تأمین می‌کند، بلکه به پایداری شبکه برق ملی نیز یاری می‌رساند. 

پروژه‌های فولادی فولاد مبارکه در استان‌های مختلف ایران، از جمله هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، با هدف توسعه متوازن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در حال اجراست. 

فولاد مبارکه با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید از سنگ‌آهن تا ورق رنگی، و بهینه‌سازی خطوط تولید بدون افزودن تجهیزات جدید، به ارتقای کیفیت و تنوع محصولات دست یافته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ