فولاد مبارکه با اجرای سیستم بازچرخانی شش‌مرحله‌ای، مصرف آب را تا ۷۰٪ کاهش داده و در زمره خشک‌ترین فولادسازان جهان قرار گرفته است؛ نمونه‌ای از مهندسی پایدار در عمل.

با احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور و توسعه نیروگاه‌های بادی، فولاد مبارکه نه‌تنها انرژی پایدار خود را تأمین می‌کند، بلکه به پایداری شبکه برق ملی نیز یاری می‌رساند.

پروژه‌های فولادی فولاد مبارکه در استان‌های مختلف ایران، از جمله هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، با هدف توسعه متوازن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در حال اجراست.

فولاد مبارکه با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید از سنگ‌آهن تا ورق رنگی، و بهینه‌سازی خطوط تولید بدون افزودن تجهیزات جدید، به ارتقای کیفیت و تنوع محصولات دست یافته است.

