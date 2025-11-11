معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه؛
توجه به مسایل منطقه ای و عدالت اجتماعی در اجرای پروژه ای توسعه/ سرمایهگذاری در سیستمهای تصفیه و بازچرخانی آب مصرفی
از نصب پنلهای خورشیدی برای خانوادههای محروم تا احداث بیمارستان و توسعه راههای ارتباطی، فولاد مبارکه مسئولیت اجتماعی را به توسعه زیرساختهای پایدار و توانمندسازی جوامع محلی پیوند زده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانههای تخصصی حوزه صنایع معدنی و خبرگزاریهای داخلی و خارجی گفت:
فولاد مبارکه با اجرای سیستم بازچرخانی ششمرحلهای، مصرف آب را تا ۷۰٪ کاهش داده و در زمره خشکترین فولادسازان جهان قرار گرفته است؛ نمونهای از مهندسی پایدار در عمل.
با احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور و توسعه نیروگاههای بادی، فولاد مبارکه نهتنها انرژی پایدار خود را تأمین میکند، بلکه به پایداری شبکه برق ملی نیز یاری میرساند.
پروژههای فولادی فولاد مبارکه در استانهای مختلف ایران، از جمله هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، با هدف توسعه متوازن و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی در حال اجراست.
فولاد مبارکه با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید از سنگآهن تا ورق رنگی، و بهینهسازی خطوط تولید بدون افزودن تجهیزات جدید، به ارتقای کیفیت و تنوع محصولات دست یافته است.