فولاد مبارکه؛ صنعتی پیشرو در مسیر تحول سبز و توسعه هوشمند

فولاد مبارکه؛ صنعتی پیشرو در مسیر تحول سبز و توسعه هوشمند
در ادامه مسیر شفاف‌سازی و تبیین برنامه‌های توسعه‌ای گروه فولاد مبارکه اصفهان؛ نشست خبری معاونت طرح و توسعه این شرکت با حضور حمیدرضا خسروانی‌پور در محل صنعت نسل چهارم پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست چشم‌انداز فولاد مبارکه تا افق ۱۴۱۰ و رویکردهای نوین این مجموعه در حوزه انرژی، محیط‌زیست و فناوری تشریح شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ خسروانی‌پور با اشاره به رویکرد هوشمندانه فولاد مبارکه در اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: تمام برنامه‌های توسعه فولاد مبارکه با هدف پایداری طراحی شده است؛ به‌ گونه‌ای که علیرغم گسترش فعالیت‌ها، میزان دیماند آب و برق افزایش نیافته است. این مهم نتیجه حرکت آگاهانه شرکت به سمت فولاد سبز و به‌ کارگیری طرح‌های مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی است.

معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه با تأکید بر جایگاه محیط‌زیست در پروژه‌های توسعه‌ای افزود: تمام طرح‌ها دارای پیوست زیست‌محیطی هستند و پیش از آغاز، ارزیابی دقیق در زمینه صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلاینده‌ها انجام می‌شود.

وی همچنین احداث نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی را از برنامه‌های کلیدی فولاد مبارکه برای دستیابی به خودتأمینی انرژی و کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق دانست.

شش استراتژی کلان فولاد مبارکه

خسروانی‌پور در ادامه شش محور اصلی توسعه فولاد مبارکه را چنین برشمرد و گفت: "توسعه ساحلی با تمرکز بر محصولات ویژه"، "توسعه سبز و پایدار"، "تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها"، "توسعه دانش و فناوری بومی"، "بومی‌سازی برند در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان" و "تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی" ۶ محور اصلی توسعه گروه فولاد مبارکه محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: در فولاد مبارکه از مرحله بومی‌سازی قطعه عبور کرده‌ایم و امروز در مسیر بومی‌سازی برند گام بر می‌داریم.

همسویی با برنامه هفتم توسعه کشور

به گفته خسروانی‌پور استراتژی‌های محوری گروه فولاد مبارکه همسو با محورهای اقتصادی، زیربنایی و علمی‌‌فناوری برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در محور اقتصادی؛ تمرکز بر تولید محصولات ویژه نظیر ورق خودرو و ورق‌های رنگی است. در محور زیربنایی؛ توسعه پایدار و بازچرخانی آب در اولویت قرار دارد و در محور علمی‌فناوری؛ نوآوری و دیجیتال‌سازی دنبال می‌شود.

استمرار تولید در بحران انرژی

معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی انرژی؛ فولاد مبارکه با برنامه‌ریزی دقیق توانست تولید خود را بدون وقفه ادامه دهد. در همین راستا بخشی از پروژه‌های جاری نیز با هدف افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی ظرفیت تولید طراحی شده‌اند.

