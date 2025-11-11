معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه؛
حرکت فولاد مبارکه به سمت آیندهای سبز با اتکا بر دانش بومی/ توسعه برای فولاد مبارکه مانند آب برای ماهی است
توسعه در فولاد مبارکه یک ناگزیر برای بقاست، توسعه برای فولاد مبارکه مانند آب برای ماهی است؛ مسیری که از آغاز فعالیت شرکت با نگاه هوشمندانه و متناسب با نیازهای کشور تعریف شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانههای تخصصی حوزه صنایع معدنی و خبرگزاریهای داخلی و خارجی گفت:
از ۲.۴ میلیون تن به بیش از ۷ میلیون تن فولاد خام، بدون افزودن کوره جدید و بدون افزایش مصرف آب و انرژی؛ این دستاورد مهندسی و بهرهوری در فولاد مبارکه است.
تمام پروژههای توسعهای فولاد مبارکه دارای پیوست زیستمحیطی هستند؛ توسعه در مسیر کاهش کربن و بهرهوری انرژی، محور اصلی حرکت شرکت است.
با بهرهبرداری از نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و احداث نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق، فولاد مبارکه به سمت تأمین پایدار انرژی حرکت میکند.
فولاد مبارکه با تکیه بر توان شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای کشور، از مجری طرح به طراح و صاحب فناوری در صنعت فولاد تبدیل میشود.
ورقهای خودرویی، سیلیکونی و رنگی در اولویت توسعه فولاد مبارکه قرار دارند؛ هدف، افزایش ارزش افزوده و حضور قدرتمند در بازارهای صادراتی است.
رکوردهای تولید فولاد مبارکه حاصل نبوغ مهندسی و مدیریت بهرهوری است، نه افزایش مصرف انرژی و منابع.
همکاری نزدیک فولاد مبارکه با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، مسیر دستیابی به دانش طراحی و تولید بومی فولاد را هموار کرده است.
از توسعه سبز تا خودتأمینی انرژی و بومیسازی فناوری؛ فولاد مبارکه نمونهای از حرکت هوشمندانه صنعت ایران بهسوی پایداری است.