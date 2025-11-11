خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه؛

حرکت فولاد مبارکه به سمت آینده‌ای سبز با اتکا بر دانش بومی/ توسعه برای فولاد مبارکه مانند آب برای ماهی است

حرکت فولاد مبارکه به سمت آینده‌ای سبز با اتکا بر دانش بومی/ توسعه برای فولاد مبارکه مانند آب برای ماهی است
کد خبر : 1712837
لینک کوتاه کپی شد.

توسعه در فولاد مبارکه یک ناگزیر برای بقاست، توسعه برای فولاد مبارکه مانند آب برای ماهی است؛ مسیری که از آغاز فعالیت شرکت با نگاه هوشمندانه و متناسب با نیازهای کشور تعریف شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانه‌های تخصصی حوزه صنایع معدنی و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی گفت:

از ۲.۴ میلیون تن به بیش از ۷ میلیون تن فولاد خام، بدون افزودن کوره جدید و بدون افزایش مصرف آب و انرژی؛ این دستاورد مهندسی و بهره‌وری در فولاد مبارکه است. 

تمام پروژه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه دارای پیوست زیست‌محیطی هستند؛ توسعه در مسیر کاهش کربن و بهره‌وری انرژی، محور اصلی حرکت شرکت است. 

با بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و احداث نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق، فولاد مبارکه به سمت تأمین پایدار انرژی حرکت می‌کند. 

فولاد مبارکه با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور، از مجری طرح به طراح و صاحب فناوری در صنعت فولاد تبدیل می‌شود. 

ورق‌های خودرویی، سیلیکونی و رنگی در اولویت توسعه فولاد مبارکه قرار دارند؛ هدف، افزایش ارزش افزوده و حضور قدرتمند در بازارهای صادراتی است. 

رکوردهای تولید فولاد مبارکه حاصل نبوغ مهندسی و مدیریت بهره‌وری است، نه افزایش مصرف انرژی و منابع. 

  همکاری نزدیک فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر دستیابی به دانش طراحی و تولید بومی فولاد را هموار کرده است. 

از توسعه سبز تا خودتأمینی انرژی و بومی‌سازی فناوری؛ فولاد مبارکه نمونه‌ای از حرکت هوشمندانه صنعت ایران به‌سوی پایداری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ