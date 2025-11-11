به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانه‌های تخصصی حوزه صنایع معدنی و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی گفت:

از ۲.۴ میلیون تن به بیش از ۷ میلیون تن فولاد خام، بدون افزودن کوره جدید و بدون افزایش مصرف آب و انرژی؛ این دستاورد مهندسی و بهره‌وری در فولاد مبارکه است.

تمام پروژه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه دارای پیوست زیست‌محیطی هستند؛ توسعه در مسیر کاهش کربن و بهره‌وری انرژی، محور اصلی حرکت شرکت است.

با بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و احداث نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق، فولاد مبارکه به سمت تأمین پایدار انرژی حرکت می‌کند.

فولاد مبارکه با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور، از مجری طرح به طراح و صاحب فناوری در صنعت فولاد تبدیل می‌شود.

ورق‌های خودرویی، سیلیکونی و رنگی در اولویت توسعه فولاد مبارکه قرار دارند؛ هدف، افزایش ارزش افزوده و حضور قدرتمند در بازارهای صادراتی است.

رکوردهای تولید فولاد مبارکه حاصل نبوغ مهندسی و مدیریت بهره‌وری است، نه افزایش مصرف انرژی و منابع.

همکاری نزدیک فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر دستیابی به دانش طراحی و تولید بومی فولاد را هموار کرده است.

از توسعه سبز تا خودتأمینی انرژی و بومی‌سازی فناوری؛ فولاد مبارکه نمونه‌ای از حرکت هوشمندانه صنعت ایران به‌سوی پایداری است.

