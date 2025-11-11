همسویی راهبردی فولاد مبارکه با برنامه هفتم توسعه کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانه‌های تخصصی حوزه صنایع معدنی و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی گفت:

در محور زیربنایی، توسعه متوازن زنجیره ارزش و مدیریت یکپارچه منابع آب با بهره‌گیری از پساب شهری، بازچرخانی آب صنعتی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی همچون نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه خورشیدی و طرح انتقال آب از دریای عمان دنبال می‌شود.

در محور علمی و فناوری نیز ارتقای فناوری‌های نوین در تولید فولاد سبز، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بومی‌سازی دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی از اولویت‌های کلیدی است.

گروه فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۴ جهت‌گیری‌های استراتژیک برای خود تعریف کرده است، تمرکز بر توسعه ساحلی با هدف تولید محصولات ویژه و با ارزش افزوده بالا یکی از شش جهت‌گیری استراتژیک فولاد مبارکه است که توسعه نوآوری و فناوری‌های هوشمند، و دستیابی به دانش بومی طراحی و ساخت از محورهای اصلی برنامه توسعه در بلندمدت است.

