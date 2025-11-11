نشست معاونت طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه با رسانههای تخصصی و خبرگزاریهای داخلی و بینالمللی آغاز شد
نشست تخصصی معاونت طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه دقایقی پیش با حضور اصحاب محترم رسانههای تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی و خبرگزاریهای داخلی و بینالمللی در مرکز توسعه کسبوکار صنعت ۴ گروه فولادمبارکه واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ذدر این نشست حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه و برخی دیگر از مدیران این معاونت به تشریح رویکرد، استراتژی، عملکرد، فعالیتها و دستاوردهای این گروه بزرگ صنعتی در حوزه توسعه میپردازند.