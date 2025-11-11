گسترش کاتالیست ایرانیان؛ نخستین صادرکننده کاتالیست ایرانی به کشورهای منطقه
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنایع شیمیایی، فولادی و پتروشیمی، توانسته است با بومیسازی دانش فنی تولید کاتالیستها و صادرات ۲۳ نوع محصول به بازارهای بینالمللی، جایگاه خود را بهعنوان پیشگام صنعت کاتالیست کشور و نخستین صادرکننده این محصولات ایرانی تثبیت کند.
وی افزود: نخستین محصول تولیدی این شرکت، کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم بود که در همان سال در دو گِرِید وانادیوم پایین و وانادیوم بالا تولید شد و در صنایع بزرگی همچون مس سرچشمه و مجموعههای تولیدکننده اسید سولفوریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تستهای فنی این محصول نیز عملکرد موفق و قابلقبولی را نشان داد و مورد تأیید صنایع مصرفکننده قرار گرفت.
مدیر مهندسی فروش شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ و با توجه به اینکه این شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات است، تولید کاتالیستهای فولادی نیز آغاز شد. این محصولات در مجتمعهایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و سایر واحدهای فولادی کشور بارگذاری شدهاند و عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشان دادهاند.
وین همچنین از ورود شرکت به عرصه تولید کاتالیستهای ریفورمینگ و جاذبهای سولفور در حوزه پتروشیمی خبر داد و گفت: این محصولات هماکنون در رآکتورهای پتروشیمی در حال بارگذاری هستند و نتایج ارزیابی عملکرد آنها بهزودی اعلام خواهد شد.
مدیر مهندسی فروش شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در پایان تصریح کرد: این شرکت بهعنوان اولین صادرکننده کاتالیست ایرانی، از سال ۱۳۹۴ صادرات محصولات خود را به کشور عراق آغاز کرده و تاکنون ۲۳ نوع کاتالیست مختلف از این مجموعه در مدار تولید و صادرات قرار گرفته است.