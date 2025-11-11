خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گسترش کاتالیست ایرانیان؛ نخستین صادرکننده کاتالیست ایرانی به کشورهای منطقه

گسترش کاتالیست ایرانیان؛ نخستین صادرکننده کاتالیست ایرانی به کشورهای منطقه
کد خبر : 1712824
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنایع شیمیایی، فولادی و پتروشیمی، توانسته است با بومی‌سازی دانش فنی تولید کاتالیست‌ها و صادرات ۲۳ نوع محصول به بازارهای بین‌المللی، جایگاه خود را به‌عنوان پیشگام صنعت کاتالیست کشور و نخستین صادرکننده این محصولات ایرانی تثبیت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ (ومعادن)؛ محمد وین، مدیر مهندسی فروش شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه اظهار داشت: این شرکت از سال۱۳۹۰ فعالیت خود را در حوزه صنایع شیمیایی، فولادی و پتروشیمی آغاز کرده و در این مدت توانسته است نقش مؤثری در بومی‌سازی دانش فنی تولید کاتالیست‌ها ایفا کند.

وی افزود: نخستین محصول تولیدی این شرکت، کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم بود که در همان سال در دو گِرِید وانادیوم پایین و وانادیوم بالا تولید شد و در صنایع بزرگی همچون مس سرچشمه و مجموعه‌های تولیدکننده اسید سولفوریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تست‌های فنی این محصول نیز عملکرد موفق و قابل‌قبولی را نشان داد و مورد تأیید صنایع مصرف‌کننده قرار گرفت.

مدیر مهندسی فروش شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ و با توجه به اینکه این شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است، تولید کاتالیست‌های فولادی نیز آغاز شد. این محصولات در مجتمع‌هایی مانند فولاد مبارکه،  فولاد خوزستان و سایر واحدهای فولادی کشور بارگذاری شده‌اند و عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشان داده‌اند.

وین همچنین از ورود شرکت به عرصه تولید کاتالیست‌های ریفورمینگ و جاذب‌های سولفور در حوزه پتروشیمی خبر داد و گفت: این محصولات هم‌اکنون در رآکتورهای پتروشیمی در حال بارگذاری هستند و نتایج ارزیابی عملکرد آن‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.

مدیر مهندسی فروش شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در پایان تصریح کرد: این شرکت به‌عنوان اولین صادرکننده کاتالیست ایرانی، از سال ۱۳۹۴ صادرات محصولات خود را به کشور عراق آغاز کرده و تاکنون ۲۳ نوع کاتالیست مختلف از این مجموعه در مدار تولید و صادرات قرار گرفته است.

حجم ویدیو: 45.51M | مدت زمان ویدیو: 00:03:21 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ