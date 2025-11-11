به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، خرمی با تأکید بر اینکه رمز بقای هر شرکت در شرایط رقابتی امروز، ارتقای کیفیت و تولید محصولات ویژه است، اظهار کرد: در فولاد مبارکه رویکرد اصلی ما تأمین نیاز داخل کشور و در عین حال افزایش ارزش افزوده محصولات از طریق توسعه فناوری و جلوگیری از خام‌فروشی است. در همین راستا پروژه‌های متعددی تعریف و اجرایی شده است.

وی در ادامه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جاری را پروژه گاززدایی (RH-Top2) عنوان کرد و گفت: در این فرآیند با کاهش ناخالصی‌های ذوب، امکان تولید فولادهای با کربن پایین و فولادهای ویژه فراهم می‌شود. محصولات خروجی این واحد در صنایع خودرو، نفت و گاز، پتروشیمی و ساخت مخازن تحت فشار کاربرد خواهند داشت.

مدیر توسعه فولادسازی فولاد مبارکه با اشاره به جنبه‌های زیست‌محیطی این طرح گفت: در این پروژه از سیستم وکیوم‌پمپ مبتنی بر بخار استفاده می‌شود که یکی از فناوری‌های روز دنیا با مصرف آب بسیار پایین است. در طراحی این سیستم، علاوه بر تمرکز بر تولید فولادهای خاص، کاهش مصرف آب نیز هدف‌گذاری شده است؛ چراکه سیستم‌های قدیمی مصرف آب بالایی داشتند. پمپ‌های جدید به‌کار گرفته شده‌اند و به‌صورت بومی در کشور در حال راه‌اندازی هستند.

خرمی تصریح کرد: ظرفیت خروجی این واحد حدود یک میلیون تن فولاد ویژه در سال است. البته این رقم به معنای افزایش تولید کلی فولاد مبارکه نیست، بلکه همان میزان تولید فعلی با فرآیند جدید به فولادهای خاص و باکیفیت تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به پروژه دیگری در بخش فولادسازی گفت: با توجه به وجود هشت کوره فعال در فولادسازی فولاد مبارکه، برای دستیابی به ظرفیت نامی و جلوگیری از ازدحام و سرگردانی ذوب در خطوط انتقال، واحد جدیدی در حال احداث است که امکان انتقال مستقیم ذوب از هر کوره به واحد ریخته‌گری مربوطه را فراهم می‌کند. این اقدام موجب افزایش بهره‌وری، بهبود انعطاف‌پذیری عملیاتی و نهایتاً رشد تولید در ظرفیت موجود خواهد شد.

خرمی در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فولاد مبارکه گام مهمی در جهت تولید فولادهای خاص، کاهش مصرف منابع و ارتقای سطح کیفی محصولات خود برمی‌دارد.

