کچاد صدرنشین عرضه شمش فولادی / نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، ۱۹ آبان ماه ماه ۱۴۰۴، بورس کالا میزبان عرضه بیش از ۱۱۴ هزار تن شمش بلوم 5sp بود که با توجه به تقاضای ۱.۹ برابری و با احتساب معاملات مچینگ ۱۰۰ درصد این عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت.