کچاد صدرنشین عرضه شمش فولادی / نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا
19 آبان ماه ماه ۱۴۰۴، بورس کالا میزبان عرضه بیش از 114 هزار تن شمش بلوم 5sp بود که با توجه به تقاضای ۱.۹ برابری و با احتساب معاملات مچینگ ۱۰۰ درصد این عرضهها مورد معامله قرار گرفت.
قیمت میانگین موزون شمش 5sp در معاملات امروز ۳۱۶۸۵ تومان در هر کیلو بود که کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به هفته گذشته را ثبت کرد.
بیشترین حجم شمش عرضه شده متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ۲۰ هزارتن بود.
عمده معاملات شمش روی قیمت پایه انجام شد که بیشترین قیمت معاملاتی مربوط به مجتمع فولاد البرز ناب آرش با میانگین قیمت ۳۳۱۹۱تومان در هر کیلو بود.