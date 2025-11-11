فولاد سنگان شرکت پیشرو در گواهی سپرده کالایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، این لوح به پاس اقدامات ویژه و مشارکت مؤثر فولاد سنگان در معاملات گواهی سپرده کالایی، که شیوه نوین و جدی در گسترش ابزارهای مالی است، به دکتر علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان اهدا شد. فولاد سنگان به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای زنجیره بالادست تولید فولاد با رویکردهای جدید مالی و بازرگانی گام مهمی در رشد سرمایه گذاری در شرق کشور، تسهیل روندها و فرآیند تامین مالی و سرمایه در گردش برداشته است. اقدامات انجام شده در راستای گسترش تعامل میان بخش صنعت، تولید و بازارهای مالی می تواند پشتوانه مناسبی برای رشد تولید به خصوص در بخش معدن و صنعت فولاد باشد.