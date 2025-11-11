تجلیل وزیر اقتصاد از فولاد سنگان؛
فولاد سنگان شرکت پیشرو در گواهی سپرده کالایی
در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد، معاونین وزارتخانه، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، از علی رسولیان و شرکت فولاد سنگان به عنوان یکی از شرکتهای برتر ارائه کننده گواهی سپرده کالایی با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، این لوح به پاس اقدامات ویژه و مشارکت مؤثر فولاد سنگان در معاملات گواهی سپرده کالایی، که شیوه نوین و جدی در گسترش ابزارهای مالی است، به دکتر علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان اهدا شد. فولاد سنگان به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای زنجیره بالادست تولید فولاد با رویکردهای جدید مالی و بازرگانی گام مهمی در رشد سرمایه گذاری در شرق کشور، تسهیل روندها و فرآیند تامین مالی و سرمایه در گردش برداشته است. اقدامات انجام شده در راستای گسترش تعامل میان بخش صنعت، تولید و بازارهای مالی می تواند پشتوانه مناسبی برای رشد تولید به خصوص در بخش معدن و صنعت فولاد باشد.
گواهی سپرده کالایی به عنوان رویکرد جدید اقتصادی ضمن شفافیت بیشتر مالی شرکتها و سازمانها، مشارکت سرمایه گذاران در تولید محصول و دریافت کالا در وقت سررسید، زمینه تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه پایدار کشور را فراهم می کند و نقش فولاد سنگان به عنوان بزرگترین تولید کننده گندله و کنسانتره شرق کشور در این مسیر بسیار قابل توجه است. در همین راستا ارائه گواهی سپرده کالایی توسط فولاد سنگان می تواند به قیمت گذاری گندله در معاملات فیزیکی کمک شایانی نماید. امری که در نتیجه به تقویت بورس کالای کشور خواهد انجامید.