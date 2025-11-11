پیشرفت ۲۰ درصدی احداث سالن ذوب و ۵۰ درصدی مهندسی کارخانه فولادسازی قروه
عملیات اجرایی سازههای اصلی و نیز سازههای کارخانه ذوب و ریختهگری از ابتدای سال جاری، مطابق با برنامهریزیها و با روندی مطلوب آغاز شده و هماکنون نیز در حال پیشرفت است. پیش از آغاز این مرحله، عملیات خاکبرداری فونداسیونهای سالن ذوب با حجم تقریبی بیش از ۹۳ هزار مترمکعب بهطور کامل به پایان رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ (ومعادن)؛ مطابق با برنامهریزیها و اولویتبندیهای تعریفشده و با هماهنگیهای صورتگرفته میان ارکان پروژه و شرکت تکنولوگ، فعالیتهای مهندسی پروژه فولادسازی قروه با سرعت و روندی روبهرشد در حال انجام است.
عملیات اجرایی سازههای اصلی و نیز سازههای کارخانه ذوب و ریختهگری از ابتدای سال جاری، مطابق با برنامهریزیها و با روندی مطلوب آغاز شده و هماکنون نیز در حال پیشرفت است. پیش از آغاز این مرحله، عملیات خاکبرداری فونداسیونهای سالن ذوب با حجم تقریبی بیش از ۹۳ هزار مترمکعب بهطور کامل به پایان رسیده است. همچنین، عملیات آرماتوربندی با ۷۳.۵ درصد پیشرفت و بیش از ۳۲.۱ درصد عملیات بتنریزی تحققیافته است. با توجه به سازماندهی هماهنگ تیمهای اجرایی و همّت و عزم گروهی، روند کسب پیشرفت فیزیکی پروژه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پروژه احداث کارخانه فولادسازی و نورد پیوسته (CSP) در زمینی به مساحت بیش از ۹۰ هکتار در حال اجراست. تاکنون، عملیات خاکی و تسطیح اصلی سایت پروژه شامل خاکبرداری به حجم ۱,۴۰۰,۰۰۰ مترمکعب و خاکریزی به حجم ۱۲۰,۰۰۰ مترمکعب در سهماهه سوم سال ۱۴۰۳ با موفقیت به انجام رسیده است.
همچنین عملیات اجرایی ساخت اغلب ساختمانهای غیرصنعتی و نیمهصنعتی (در مجموع ۱۱ ساختمان) با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. فعالیت طراحی و مهندسی خط تولید توسط شرکت تکنولوگ، بهعنوان صاحب برند و تکنولوژی فولادسازی بینالمللی، با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد همچنان ادامه دارد.
مطابق با برنامهریزیها و اولویتبندیهای تعیینشده، امید میرود فازهای اصلی صنعتی، از جمله احداث سالن نورد، سیستم انتقال مواد و پست برق اصلی، در اسرع وقت و در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.