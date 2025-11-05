به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، شرکت فولاد سنگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید فولاد ایران، در سال‌های اخیر مسیر توسعه و نوسازی فناوری را با قدرت طی کرده است. حضور این شرکت در بیست‌وهفتمین سمپوزیوم فولاد کیش، فرصتی بود تا تازه‌ترین دستاوردهای فناورانه، همکاری‌های بین‌المللی و اقدامات نوآورانه آن در حوزه بومی‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها معرفی شود.

علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، ضمن تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت در منطقه سنگان، از نتایج ارزشمند همکاری با شرکت‌های چینی و حمایت از دانش‌بنیان‌های داخلی سخن گفت؛ مسیری که فولاد سنگان را در زمره پیشروترین بنگاه‌های صنعتی کشور قرار داده است.

وی با تأکید بر اهمیت منطقه سنگان در صنعت فولاد کشور، اظهار داشت: «منطقه سنگان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن ایران و حتی خاورمیانه را در خود جای داده است. مطالعات زمین‌شناسی نشان داده این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به مهم‌ترین قطب‌های معدنی کشور را دارد. از این‌رو توسعه این منطقه برای ما یک ضرورت راهبردی است و شرکت فولاد سنگان نیز نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.

رسولیان با اشاره به شرایط جهانی صنعت فولاد و تحولات تکنولوژیک افزود: «در جهان امروز سرعت رشد فناوری‌ها به‌شدت افزایش یافته و صنایع فولادی برای بقا و رقابت باید هم‌پای این تحولات حرکت کنند. ما در فولاد سنگان به این نتیجه رسیدیم که بخشی از نیازهای تکنولوژیکی کشور را می‌توان از مسیر همکاری هدفمند با کشورهای صنعتی، به‌ویژه چین، تأمین کرد. از همین رو مذاکرات مفصلی با شرکت‌های چینی داشتیم که با حمایت سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت.

مدیرعامل فولاد سنگان درباره محورهای این همکاری‌ها تصریح کرد: «در مذاکرات اخیر، سه موضوع کلیدی را در دستور کار داشتیم؛ نخست تکمیل بخش‌هایی از کارخانه کنسانتره‌سازی که نیازمند فناوری خارجی است، دوم توسعه سامانه فیلترپرس برای صرفه‌جویی در مصرف آب، و سوم پروژه هوشمندسازی خطوط تولید به‌منظور کاهش هزینه‌ها و انرژی مصرفی. مذاکرات ما در هر سه محور به نتایج عملیاتی رسیده و به‌زودی شاهد اثرات آن در فرآیند تولید خواهیم بود.» وی ادامه داد: در کنار همکاری‌های خارجی، تأکید ویژه‌ای بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی داریم. بسیاری از این شرکت‌های کوچک اما خلاق در پارک‌های فناوری کشور فعالیت می‌کنند و توانسته‌اند به دستاوردهایی برسند که تصورش هم دشوار بود.

رونمایی از رطوبت‌سنج برخط؛ گامی در مسیر بومی‌سازی فناوری

مدیرعامل فولاد سنگان درباره رونمایی از دستاورد جدید این شرکت، گفت: «در سمپوزیوم فولاد از تجهیزی رونمایی کردیم که برای نخستین بار در کشور ساخته شده است. این رطوبت‌سنج برخط غیرتماسی کنسانتره آهن با استفاده از امواج ، میزان رطوبت را به‌صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری و به اپراتور اعلام می‌کند. در گذشته، اندازه‌گیری رطوبت به‌صورت دستی و آزمایشگاهی انجام می‌شد که باعث اتلاف زمان و افت کیفیت گندله می‌گردید.»

وی افزود: «این فناوری موجب می‌شود رطوبت کنسانتره پیش از ورود به خط گندله‌سازی به‌صورت دقیق کنترل شود و در نتیجه کیفیت محصول نهایی افزایش یابد. ارزش هر دستگاه حدود دو میلیارد تومان است و هر خط تولید فولاد حداقل به 12 دستگاه نیاز دارد؛ بنابراین صرفه‌جویی ارزی حاصل از بومی‌سازی این فناوری رقم قابل توجهی خواهد بود.» رسولیان تأکید کرد: این تجهیز توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی ساخته شده است و فولاد سنگان تمام‌قد از توسعه آن حمایت می‌کند. «این شرکت اکنون 11 دستگاه برای فولاد سنگان تولید می‌کند.

نکته جالب این است که عملکرد این دستگاه از نمونه خارجی مشابه خود نیز بهتر است و قابلیت صددرصد بومی‌سازی آن در کشور فراهم شده است.» وی با اشاره به مسیر توسعه این فناوری گفت: «این پروژه ابتدا با مشکلاتی مانند تأمین لنز از خارج کشور مواجه شد، اما ما قرارداد را فسخ نکردیم و به شرکت فرصت دادیم تا کار را با کیفیت بالا به سرانجام برساند. امروز افتخار می‌کنیم که یکی از تجهیزات استراتژیک صنعت فولاد را در داخل کشور تولید کرده‌ایم.