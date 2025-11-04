چراغ صنعت است که چراغ خانه را روشن نگه می دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولادخوزستان علی توکلی گلپایگانی مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد انرژی و محیط زیست کشور با همراهی مجید جوانمرد رئیس پژوهشگاه استاندارد کشور، مریم جلیلی مدیرکل پژوهشکده غذایی و کشاورزی کشور، رضا قیصی پور مدیرکل اداره استاندارد خوزستان، غلامرضا مندل زاده معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خوزستان، فرزانه خوشنام معاون استاندارد سازی و آموزش و رییس پژوهشکده استاندارد خوزستان با محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه و جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت فولاد خوزستان دیدار نمود‌ند.

این دیدار، با هدف همکاری در بازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید آهن و فولاد به شماره ۹۶۵۳ روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مهمانسرای نور مجتمع دویست دستگاه فولاد خوزستان انجام شد.

علی توکلی گلپایگانی مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد انرژی و محیط زیست کشور در این جلسه گفت: ماهیت سازمان استاندارد، حمایت درست از صنعت است. در صنایع فولادی محدودیت های انرژی تاثیر قابل توجهی بر تولید گذاشته است.

توکلی گلپایگانی خاطرنشان کرد: این سازمان مشتاق است برای حمایت از صنعت‌ فولاد و اقتصاد کشور به روش های مختلف پشتیبانی خود را ارائه نماید.

وی گفت: تغییر استانداردهای ملی کشور با همکاری صنایع ذینفع و ذیربط از طریق ارائه مستندات فنی و مدون که قابلیت استناد دارد، امکان پذیر بوده و سازوکار این موضوع وجود دارد.

رضا قیصی پور مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: این مجموعه آمادگی دارد که با بازنگری و تدوین استاندارد از صنعت فولاد حمایت نماید.

محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه گفت: فولاد یک کالای استراتژیک بوده که محدودیت‌های حامل‌های انرژی باعث افت تولید فولاد خوزستان به میزان ۷۶۹ هزار تن شمش، ۷۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، یک‌میلیون و ۴۶۰ هزار تن گندله شده و این امر سودآوری صنعت فولاد را خدشه دار نموده و حاشیه سود را به شدت متاثر کرده است.

وی افزود: بهره‌وری تولید که کاهش پیدا کند، میزان مصرف مواد اولیه را بالا می‌برد. افزایش چشم گیر هزینه مصرف انرژی از یک سو و کاهش ارائه حامل‌های انرژی از سوی دیگر، فشار بر فولادسازان را دوچندان می‌نماید.

نیکوکار ادامه داد: مدیران ارشد شرکت فولاد خوزستان، در تدوین استانداردهای تولید فولاد از پیشگامان این صنعت هستند. نیاز است که تدوین استانداردها به گونه‌ای صورت پذیرد که شرکت‌های فولادساز را به سوی ضرر و زیان پیش نبرد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در پایان درخواست نمود که استانداردها با در نظر گرفتن شرایط موجود ذینفعان انجام شده تا صنایع کشور متضرر نگردند.

مهران پاک‌بین معاون بهره برداری فولاد خوزستان گفت: این شرکت همواره پیشگام در ارائه و تدوین استانداردهای تولید فولاد بوده است.

وی افزود: فولاد خوزستان، منافع خود را در راستای منافع ملی هدفگذاری نموده است.

گفتنی است، در جلسه یادشده درباره چالش های بازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی ۹۶۵۳، اثرات محدودیت انرژی بر کاهش تولید و کاهش سود و دستاوردهای شرکت فولاد خوزستان، توضیحاتی ارائه شد. همچنین پس از این نشست، علی توکلی گلپایگانی مدیر نظارت بر اجرای استاندارد انرژی و محیط زیست و هیات همراه با حضور محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره‌برداری و توسعه و مهران پاک بین معاون بهره‌برداری از بخش فولادسازی این شرکت بازدید میدانی نمودند.

