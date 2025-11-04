تقدیر از نفرات برتر HSE

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولادخوزستان ، در این جلسه دکتر علیرضا مخبر دزفولی با تبریک انتصابات اخیر در شرکت های یاوران فولاد جنوب و شرکت صنعت فولاد شادگان و مدیر تضمین کیفیت، از زحمات مدیران قبلی این مجموعه ها قدردانی کردند و گردش شغلی را موجب انتشار انگیزه در شرکت دانستند.

قائم مقام مدیرعامل فولاد خوزستان همچنین با اشاره به رکورد ارزشمند تولید در ماه گذشته، از تلاش همه معاونین و خصوصا معاون بهره برداری و همه رده های شاغل در این معاونت تشکر کرد و گفت: برکات مالی و اقتصادی این رکوردها قابل محاسبه است ولی اثرات روانی از جمله امیدآفرینی و نشاط سازمانی ناشی از این رکورد غیرقابل محاسبه است.

در پایان این جلسه از نفرات برتر HSE گروه فولاد خوزستان با حضور مهران پاک بین معاون بهره برداری، سیدرضا هاشمی زاده معاون فن آوری و مسعود توکل فرد مدیر HSE تقدیر به عمل آمد.

