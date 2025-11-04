خبرگزاری کار ایران
در جلسه کمیته عالی HSE انجام شد؛

تقدیر از نفرات برتر HSE

پنجمین جلسه کمیته عالی HSE عصر دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم باشگاه فولاد به ریاست علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی و دبیری داریوش دانیالی مدیر ایمنی و با حضور معاونین بهره برداری و فن آوری و جمعی از مدیران برگزار و گزارش حوزه های مختلف HSE ارائه و مصوبات جلسات پیشین بررسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فولادخوزستان ، در این جلسه دکتر علیرضا مخبر دزفولی با تبریک انتصابات اخیر در شرکت های یاوران فولاد جنوب و شرکت صنعت فولاد شادگان و مدیر تضمین کیفیت، از زحمات مدیران قبلی این مجموعه ها قدردانی کردند و گردش شغلی را موجب انتشار انگیزه در شرکت دانستند. 

قائم مقام مدیرعامل فولاد خوزستان همچنین با اشاره به رکورد ارزشمند تولید در ماه گذشته، از تلاش همه معاونین و خصوصا معاون بهره برداری و همه رده های شاغل در این معاونت تشکر کرد و گفت: برکات مالی و اقتصادی این رکوردها قابل محاسبه است ولی اثرات روانی از جمله امیدآفرینی و نشاط سازمانی ناشی از این رکورد غیرقابل محاسبه است. 

در پایان این جلسه از نفرات برتر HSE گروه فولاد خوزستان با حضور مهران پاک بین معاون بهره برداری، سیدرضا هاشمی زاده معاون فن آوری و مسعود توکل فرد مدیر HSE تقدیر به عمل آمد.

