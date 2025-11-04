روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ فولاد هرمزگان در مسیر اعتلای نام و خودکفایی ایران رو به جلو خواهد رفت

۱۳ آبان، یادآور ایستادگی ملتی است که در مقابل زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، با تکیه بر ایمان، خودباوری و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، مسیر عزت و استقلال را برگزید.

در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه و فشارهای مستکبرانه، تلاش داشت چرخه تولید و صادرات کشور را از کار بیندازد، فولاد هرمزگان با اتکا به توان متخصصان و کارگران غیور خود، نه‌تنها چرخ تولید را متوقف نکرد، بلکه توانست با عبور از این موانع، به‌عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال جاری معرفی شود. این افتخار، گواهی است بر اینکه ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، به‌جای اتکا به بیرون، بر توان و خلاقیت داخلی تکیه کرده‌ایم.

امروز نیز، با برنامه‌ریزی دقیق و همت جهادی، تولید فولادهای خاص و با ارزش افزوده بالا را در دستور کار داریم. گامی دیگر برای اثبات این جمله که تحریم، نه مانع پیشرفت، که انگیزه‌ای برای خوداتکایی و تعالی ملی است.

این‌جانب ضمن گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرارسیدن این روز را به همه ملت شریف ایران، به‌ویژه خانواده بزرگ فولاد هرمزگان تبریک عرض کرده و بار دیگر تاکید می‌کنم که فولاد هرمزگان در مسیر اعتلای نام ایران عزیز، و خودکفایی در حوزه تولید فولادهای خاص استوار رو به جلو پیش خواهد رفت.

با تقدیم احترام

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان