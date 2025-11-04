خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل فولاد هرمزگان به مناسبت ۱۳ آبان؛

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ فولاد هرمزگان در مسیر اعتلای نام و خودکفایی ایران رو به جلو خواهد رفت

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ فولاد هرمزگان در مسیر اعتلای نام و خودکفایی ایران رو به جلو خواهد رفت
کد خبر : 1709246
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت گرامی‌داشت فرا رسیدن سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

۱۳ آبان، یادآور ایستادگی ملتی است که در مقابل زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، با تکیه بر ایمان، خودباوری و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، مسیر عزت و استقلال را برگزید.

در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه و فشارهای مستکبرانه، تلاش داشت چرخه تولید و صادرات کشور را از کار بیندازد، فولاد هرمزگان با اتکا به توان متخصصان و کارگران غیور خود، نه‌تنها چرخ تولید را متوقف نکرد، بلکه توانست با عبور از این موانع، به‌عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال جاری معرفی شود. این افتخار، گواهی است بر اینکه ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، به‌جای اتکا به بیرون، بر توان و خلاقیت داخلی تکیه کرده‌ایم.

امروز نیز، با برنامه‌ریزی دقیق و همت جهادی، تولید فولادهای خاص و با ارزش افزوده بالا را در دستور کار داریم. گامی دیگر برای اثبات این جمله که تحریم، نه مانع پیشرفت، که انگیزه‌ای برای خوداتکایی و تعالی ملی است.

این‌جانب ضمن گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرارسیدن این روز را به همه ملت شریف ایران، به‌ویژه خانواده بزرگ فولاد هرمزگان تبریک عرض کرده و بار دیگر تاکید می‌کنم که فولاد هرمزگان در مسیر اعتلای نام ایران عزیز، و خودکفایی در حوزه تولید فولادهای خاص استوار رو به جلو پیش خواهد رفت.

با تقدیم احترام
علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ