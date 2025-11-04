خبرگزاری کار ایران
توسعه پروژه‌های اقتصاد چرخشی، کاهش کربن و تحول دیجیتال در گروه فولاد مبارکه

گروه فولاد مبارکه در حوزه استراتژی و پروژه‌های توسعه، هدف‌گذاری کرده تا در جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان قرار گیرد؛ استراتژی‌های کلان گروه فولاد مبارکه شامل تولید محصولات ویژه، فناوری‌های هوشمند، بومی‌سازی صنعت فولاد، توسعه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، و کسب و کارهای نوین است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه در نشست هماهنگی طرح غربالگری و پایش سلامت (سرطان کولورکتال و سینه در استان اصفهان)  گفت:

ازجمله پروژه‌های استراتژیک گروه فولاد مبارکه می‌توان به احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی و سرمایه‌گذاری حدود ۸.۵ میلیارد یورویی در پروژه‌های در دست اجرا اشاره کرد. این گروه بزرگ صنعتی در حوزه انرژی، با ایجاد نیروگاه‌های داخلی و بهره‌برداری از آن‌ها، توانسته است بخشی از نیازهای خود را تأمین کند و در عین حال به شبکه برق کشور کمک کند.

در حوزه نوآوری، گروه فولاد مبارکه به‌صورت فرابخشی و با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، در حال توسعه پروژه‌هایی در حوزه اقتصاد چرخشی، کاهش کربن، تحول دیجیتال و محصولات با ارزش افزوده بالا است. این گروه با تخصیص گرنت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا، حمایت از طرح‌های فناورانه، و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تلاش می‌کند تا در مسیر نوآوری و فناوری پیشرفت کند و به اهداف بلندمدت خود برسد.

در مجموع، فولاد مبارکه با تمرکز بر توسعه فناوری، نوآوری، مسئولیت اجتماعی و بازارهای جهانی، در مسیر دستیابی به چشم‌انداز سازمانی برای قرار گرفتن در جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان قرار دارد و همواره در حال بهبود و توسعه زیرساخت‌ها و فرآیندهای خود است.

در حال حاضر، برنامه‌ریزی‌هایی در دستور کار قرار گرفته است که شامل تخصیص اعتبار ۵۰۰۰ میلیارد تومانی است. این اعتبار بر اساس توافق‌نامه‌ای بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گروه فولاد مبارکه منعقد شده است.

تمرکز بر استفاده از نخبگان ایرانی خارج از کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، از اولویت‌های استراتژیک این برنامه‌ها است. در حوزه مراکز نوآوری، حدود ۷۰۰۰ متر مربع در دانشگاه‌های مختلف کشور، ایجاد شده تا بتوانند در مسیر توسعه فناوری و نوآوری نقش‌آفرینی کنند.

در مجموع، این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین، حمایت از نخبگان و تقویت زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور است که در راستای تحقق اهداف بلندمدت و ارتقای جایگاه صنعت فولاد و فناوری‌های مرتبط در سطح ملی و بین‌المللی قرار دارد.

