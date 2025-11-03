خبرگزاری کار ایران
معرفی جایگاه «ومعادن» در زنجیره تولید در نوزدهمین نمایشگاه ایران کانماین

کد خبر : 1708917
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۵) از ۱۱ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، واقع در خیابان سئول، آغاز به کار کرد و تا ۱۴ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این رویداد بزرگ معدنی کشور، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) به همراه مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند زیرمجموعه خود، در سالن‌ ۱۰ از ساعت۸:۳۰ صبح تا ۱۶:۳۰ عصر میزبان فعالان، متخصصان و علاقه‌مندان این صنعت است.

حضور هلدینگ «ومعادن» در این نمایشگاه با هدف نمایش توانمندی‌ها و دستاوردهای گروه، تعامل با فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری صورت گرفته است.

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه حاضر در غرفه «ومعادن» می‌توان به معدنی و صنعتی صبانور، تجلی توسعه معادن و فلزات، شرکت هیمکو، فولاد اقلید پارس، فولاد کردستان، فولاد آرتاویل، اکتشافی پایا، پویا انرژی، یاقوت توسعه معادن و فلزات، کاتالیست ایرانیان و معدن‌کار باختر اشاره کرد.

هلدینگ «ومعادن» از همه فعالان و علاقه‌مندان حوزه معدن و صنایع معدنی دعوت می‌کند تا با حضور در سالن‌ ۱۰ از توانمندی‌ها و آخرین دستاوردهای این مجموعه بازدید کنند.

