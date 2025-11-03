به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیکو) با امضای دو تفاهم‌نامه مهم در نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد کیش ۱۴۰۴، گام‌های بلندی در مسیر تأمین مستمر مواد اولیه و تقویت زنجیره تأمین صنعت فولاد کشور برداشت.

در نخستین روز برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه همکاری میان گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیکو) با حضور مصطفی اسکندری، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، و اردشیر فاضلی، مدیرعامل شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف تأمین مستمر و پایدار مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران منعقد شد و نقطه عطفی در توسعه همکاری‌های ایمیکو با واحدهای بزرگ فولادی کشور به شمار می‌رود.

همچنین در سومین روز سمپوزیوم فولاد کیش ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه دیگری میان شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت صنعت فولاد شادگان امضا شد. هدف از این تفاهم‌نامه، پایدارسازی تأمین گندله مصرفی فولاد شادگان و تثبیت تولید مستمر در این شرکت عنوان شده است.

بر اساس مفاد این همکاری، ایمیکو تأمین گندله مورد نیاز فولاد شادگان را بر عهده خواهد داشت تا گامی مؤثر در جهت تقویت زنجیره تأمین و حمایت از تولید پایدار صنعت فولاد کشور برداشته شود.

گفتنی است، شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیکو) از زیرمجموعه‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است.

