خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گامی تازه در مسیر شفافیت و توسعه؛

صدور مجور نهاد مالی آتیه‌فولاد

صدور مجور نهاد مالی آتیه‌فولاد
کد خبر : 1708822
لینک کوتاه کپی شد.

در گامی مهم برای حضور در بازار سرمایه، هلدینگ «آتیه‌فولاد نقش‌جهان» موفق به دریافت مجوز نهاد مالی و آماده ورود به بورس شد. با صدور این مجوز، این مجموعه از این پس با نام «گروه سرمایه‌گذاری فولاد نقش‌جهان» شناخته می‌شود؛ رخدادی که مسیر تازه‌ای را برای تأمین مالی، شفافیت عملکرد و گسترش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری این هلدینگ بزرگ فولادی رقم می‌زند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مهدی کویتی، مدیرعامل هلدینگ آتیه‌فولاد نقش‌جهان، در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ اظهار کرد: فرآیند ورود گروه آتیه فولاد به بورس و پذیرش نماد آن در جمع شرکت‌های بورسی، یکی از گام‌های کلیدی در مسیر بورسی شدن این مجموعه بود. وی افزود: در مرحله پذیرش، موضوع تبدیل شرکت به نهاد مالی مطرح شد که با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز آن امروز صادر گردید.

کویتی ادامه داد: بر اساس این مجوز، از این پس شرکت با نام «سرمایه‌گذاری فولاد نقش‌جهان» در بورس شناخته خواهد شد. وی همچنین از انجام مراحل نهایی درج نماد و آماده‌سازی برای عرضه سهام شرکت در بورس خبر داد و افزود: «این رویداد یکی از اتفاقات مهم و امیدبخش در مسیر رشد و توسعه شرکت به شمار می‌رود.»

مدیرعامل هلدینگ آتیه‌فولاد نقش‌جهان درباره مزایای بورسی شدن گفت: با حضور شرکت در بورس، سهامداران می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی بازار سرمایه، سهام خود را به‌صورت شفاف و قانون‌مند معامله کنند. همچنین قیمت‌گذاری در بستر بازار سرمایه موجب می‌شود خرید و فروش سهام در چارچوبی مشخص و قابل‌اطمینان انجام شود.

وی افزود: یکی دیگر از مزایای مهم ورود به بورس، شفافیت اطلاعاتی و دسترسی سریع سهامداران به گزارش‌های مالی و عملکردی شرکت است؛ موضوعی که تصمیم‌گیری آگاهانه سهامداران در خصوص نگهداری یا تغییر میزان سهام خود را تسهیل می‌کند.

کویتی در پایان تأکید کرد: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت در افزایش سرمایه‌های آتی و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی بورس، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در آینده به توسعه فعالیت‌ها و گسترش دامنه سرمایه‌گذاری‌های شرکت «سرمایه‌گذاری فولاد نقش‌جهان» منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ