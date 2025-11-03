کویتی ادامه داد: بر اساس این مجوز، از این پس شرکت با نام «سرمایه‌گذاری فولاد نقش‌جهان» در بورس شناخته خواهد شد. وی همچنین از انجام مراحل نهایی درج نماد و آماده‌سازی برای عرضه سهام شرکت در بورس خبر داد و افزود: «این رویداد یکی از اتفاقات مهم و امیدبخش در مسیر رشد و توسعه شرکت به شمار می‌رود.»

مدیرعامل هلدینگ آتیه‌فولاد نقش‌جهان درباره مزایای بورسی شدن گفت: با حضور شرکت در بورس، سهامداران می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی بازار سرمایه، سهام خود را به‌صورت شفاف و قانون‌مند معامله کنند. همچنین قیمت‌گذاری در بستر بازار سرمایه موجب می‌شود خرید و فروش سهام در چارچوبی مشخص و قابل‌اطمینان انجام شود.

وی افزود: یکی دیگر از مزایای مهم ورود به بورس، شفافیت اطلاعاتی و دسترسی سریع سهامداران به گزارش‌های مالی و عملکردی شرکت است؛ موضوعی که تصمیم‌گیری آگاهانه سهامداران در خصوص نگهداری یا تغییر میزان سهام خود را تسهیل می‌کند.

کویتی در پایان تأکید کرد: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت در افزایش سرمایه‌های آتی و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی بورس، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در آینده به توسعه فعالیت‌ها و گسترش دامنه سرمایه‌گذاری‌های شرکت «سرمایه‌گذاری فولاد نقش‌جهان» منجر شود.