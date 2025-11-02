خبرگزاری کار ایران
هم‌زمان با روز پرستار انجام شد؛

قدردانی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از زحمات کادر بهداشت و درمان شرکت

قدردانی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از زحمات کادر بهداشت و درمان شرکت
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، روز دوشنبه 5 آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) ضمن حضور در مرکز اورژانس شرکت، روز پرستار را به کارکنان حوزه بهداشت و درمان، پرستاران و پزشکان این مرکز تبریک گفت و از زحمات آن‌ها قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی در جمع پزشکان و پرستاران مرکز اورژانس شرکت گفت: امروز هم‌زمان با ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) فرصتی فراهم شد تا در جمع شما حاضر شوم و روز پرستار را به شما تبریک عرض کنم. جاودانه شدن نام حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) در تاریخ به دلیل وجود ویژگی‌های متعدد ایشان ازجمله شجاعت، صبر، استقامت و بردباری ایشان بوده، شخصیتی که به‌عنوان زبان ناطق جریان کربلا شناخته می‌شود.

وی افزود: سختی کار شما پرستاران صبر و حوصله‌ای است که باید با دقت و ظرافت خاصی در مقابل بیماران داشته باشید، به‌خصوص شما که به‌عنوان کادر درمانی در یک مجموعه صنعتی هستید، باید نسبت به دیگر مراکز درمانی صبر بیشتری داشته باشید. امروز گزارش امیدوارکننده‌ای از عملکرد کادر درمانی و اورژانس مجتمع فولاد مبارکه ارائه شد که جا دارد از همه شما تشکر کنم.

لزوم مراقبت‌های مستمر پزشکی و درمانی کارکنان فولاد مبارکه و به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها از مواردی بود که زرندی ضمن تأکید بر آن‌ها تصریح کرد: ما در نظر داریم تا بخشی از حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود را به موضوع سلامت اختصاص دهیم؛ در حال حاضر جهت‌گیری حوزه مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه بر سه محور نقش‌آفرینی به‌عنوان مراقب سلامت، محرومیت‌زدایی با محوریت روستاها و ترویج فرهنگ قرآنی تمرکز دارد.

