«حس خوب» با همکاران؛
میهمانان این هفته: همکاران واحد حمل مواد اولیه و محصولات
در «حس خوب» این هفته، خبرنگار فولاد به سراغ همکاران واحد حمل مواد اولیه و محصولات رفته است؛ همکارانی که همواره در تلاشاند تا عملیات حمل مواد اولیه شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و بریکت از مبادی بارگیری به فولاد مبارکه و شرکت فولاد و نورد سبا و حمل ریلی محصولات تولیدی شرکت شامل اسلب، کلاف و محصولات صادراتی به مقاصد مشتریان در اقصی نقاط ایران عزیز بدون وقفه انجام شود تا زنجیره بههمتنیدۀ تأمین، تولید و ارسال محصول در گروه فولاد مبارکه همواره مستحکمتر از همیشه در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در ادامه مطلب، سخنان رئیس و جمعی از کارکنان این واحد را پی میگیریم:
حبیبالله قاسمی، رئیس واحد حمل مواد اولیه و محصولات:
مأموریت ما ارائه خدمات حمل ریلی و جادهای مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت است
واحد حمل مواد اولیه و محصولات بهعنوان یکی از واحدهای عملیاتی زیرمجموعه حملونقل و پشتیبانی، با مأموریت ارائه خدمات حمل ریلی و جادهای مواد اولیه شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و بریکت از مبادی بارگیری به فولاد مبارکه و سبا و حمل ریلی محصولات تولیدی شرکت شامل اسلب، کویل و شیت صادراتی به مقاصد مشتریان (بندرعباس - فریمان) فعالیت دارد.
این واحد از دو قسمت راهبری و نت خطوط ریلی داخلی شرکت و همچنین تعمیرگاه لوکوموتیو و سیستم علائم و ارتباطات راهآهن تشکیل شده است که وظیفه انجام فرایندهای ذیل را بر عهده دارد: حمل ریلی مواد اولیه از معادن به ایستگاه حسنآباد و تخلیه در کاردامپرها؛ حمل جادهای مواد اولیه از معادن به فولاد مبارکه و سبا؛ حمل ریلی محصولات از فولاد مبارکه به ایستگاه حسنآباد و سپس به مقاصد صادراتی و مشتریان؛ تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری لوکوموتیوهای مانوری ملکی فولاد مبارکه؛ نگهداری و تعمیرات سیستم علائم و ارتباطات راهآهن داخلی.
محمدرضا مؤذنی، سرپرست تعمیرات لوکوموتیو و علائم ارتباطات:
هر پروژه فرصتی است تا چالشی تازه را به موفقیت تبدیل کنیم
برای من، فعالیت در واحد تعمیرات لوکوموتیو تنها یک شغل نیست؛ مأموریتی است برای حفظ پویایی و اطمینان در قلب صنعت فولاد مبارکه. هر روز که در کنار همکارانم کار میکنم، باور دارم که عملکرد پایدار و بینقص لوکوموتیوها نتیجه تلاش جمعی، هماهنگی دقیق و تعهد مشترک همه اعضای تیم است.
در این جایگاه، مسئولیت تصمیمگیریهای فنی و مدیریتی حساسی را بر عهده دارم؛ تصمیمهایی که نهتنها بر کیفیت تعمیرات، بلکه بر سرعت، ایمنی و تداوم جریان حملونقل ریلی تأثیر مستقیم دارند. هر پروژه برای من فرصتی است تا با تکیه بر تجربه، تخصص و همفکری تیم، چالشی تازه را به موفقیت تبدیل کنیم.
این مسئولیت به من امکان میدهد ترکیبی از دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و رویکردی نوآورانه را به کار گیرم تا بهرهوری تیم افزایش یابد و استانداردهای کاری در سطح بالاتری قرار گیرد. برای من، هر تعمیر و بازسازی، فقط یک کار فنی نیست، بلکه گامی است در مسیر توسعه زیرساختهای حملونقل کشور و افتخاری برای خدمت به این صنعت حیاتی.
لوکوموتیوهای ما نقش مهمی در پشتیبانی از حمل مواد اولیه و محصولات فولاد مبارکه دارند و اطمینان از عملکرد صحیح و مستمر آنها، تضمینکننده جریان تولید و توسعه پایدار این صنعت است.
محمد فروغی، فورمن نگهداری و تعمیرات لوکوموتیو:
این مسئولیت، هم بهعنوان یک چالش و هم بهعنوان فرصتی برای رشد شخصی و حرفهای، برایم ارزشمند است
فورمنی تعمیرات لوکوموتیو برای من به معنای مدیریت و هدایت یک تیم فنی در لحظات بحرانی است. هر روز در این شغل، با چالشهای جدیدی روبهرو میشوم که نیاز بهسرعت عمل، دقت و تصمیمگیریهای لحظهای دارند. وقتی یک لوکوموتیو به علت خرابی از حرکت میایستد، مسئولیت من این است که نهتنها مشکل را شناسایی کنم، بلکه بهسرعت راهحلهای مؤثر را به تیم خود انتقال دهم تا تعمیرات در کمترین زمان ممکن انجام شود.
در این نقش، بیش از هر چیز به هماهنگی و همکاری تیمی اهمیت میدهم. من باید مطمئن شوم که هر فرد در تیم در جای خود قرار دارد و وظایف خود را بهدرستی انجام میدهد. هر تصمیمی که میگیرم میتواند تأثیر زیادی بر سرعت و کیفیت کار داشته باشد و این مسئولیت، هم بهعنوان یک چالش و هم بهعنوان فرصتی برای رشد شخصی و حرفهای، برایم ارزشمند است.
عباس کریمیان، تکنسین آمادهساز نگهداری و تعمیرات:
این مسئولیت سنگین است، اما برای من به یک لذت تبدیل شده است
در دنیای تعمیرات لوکوموتیو، یکی از ارکان اصلی و حیاتی کار، تأمین و آمادهسازی دقیق قطعات یدکی است. برای من، این شغل تنها یک وظیفه نیست، بلکه یک فرصت است تا نقشی اساسی در بهبود و به حرکت درآوردن سیستم حملونقل ایفا کنم. هر قطعهای که آماده میکنم، گویی بخشی از ساختار بزرگتری است که به سلامت و کارایی لوکوموتیوها کمک میکند.
آمادهسازی دقیق قطعات یدکی، فراتر از یافتن و ذخیرهسازی قطعات است؛ این کار نیاز به دقت، توجه به جزئیات و برنامهریزی دقیق دارد. من میدانم که هر قطعهای که بهموقع در دسترس قرار گیرد، میتواند در لحظهای بحرانی باعث ادامه حرکت لوکوموتیو و تأمین ایمنی و کارایی آن شود. این مسئولیت سنگین است، اما برای من به یک لذت تبدیل شده است.
مجید رضا بهرامی، تعمیرکار لوکوموتیو:
احساس میکنم در یک تیم بزرگ، برای تحقق هدفهای مشترک، گام برمیدارم
تعمیرات لوکوموتیو فراتر از یک شغل و یک مسئولیت بزرگ است. لوکوموتیوها قلب صنعت حملونقل را به حرکت درمیآورند. وقتی یک لوکوموتیو از ایستایی به حرکت درمیآید و دوباره آماده سفر میشود، احساس میکنم که سهمی کوچک، اما تأثیرگذار در این روند دارم.
هر روز در کنار قطعات پیچیده و سیستمهای فنی قرار میگیرم که هرکدام نیاز به دقت و توجه خاص دارند. در این شغل، من با ابزار و تجهیزات مختلف سروکار دارم و باید تمام مهارتها و دانش فنی خود را به کار بگیرم تا مطمئن شوم که هیچ قطعهای از دست نمیرود و هیچ مشکلی نادیده گرفته نمیشود. این دقت و توجه به جزئیات است که باعث میشود هر لوکوموتیو با اعتمادبهنفس به ریل بازگردد.
برای من، تعمیرات لوکوموتیو یک هنر است که در آن هم نیاز به تجربه داریم و هم قدرت یادگیری مستمر. هر تعمیر فرصتی است برای یادگیری نکات جدید و بهروزرسانی دانش فنی. این شغل نهتنها به من حس رضایت از انجام کار درست را میدهد، بلکه احساس میکنم که در یک تیم بزرگ، برای تحقق هدفهای مشترک، گام برمیدارم.