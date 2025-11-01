رحیم در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه، گفت: جلسات متعددی را با صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مبارکه داشتیم و با این جلسات استراتژی‌های مختلف را در مجموعه فولاد هرمزگان بررسی کردیم.

وی افزود: این تفاهم‌نامه را باید نگاهی به آینده دید؛ چرا که صنعت فولاد کشور نیازمند یک نگاه جدید است. در دنیای امروز تنها افزایش ظرفیت‌ها و افزایش تولید و اینکه به رقابت‌های تناژی در دنیا وارد شویم، دیگر کارساز نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: البته ما نیز در فولاد هرمزگان باید به سرعت به سمت تولید فولادهای دارای ارزش افزوده پیش برویم و هر سال عقب‌افتادن از این موضوع، از دست دادن مارکت بزرگی از دنیا خواهد بود.

رحیم تصریح کرد: انعقاد این تفاهم‌نامه بسیار مبارک و گامی رو به جلو برای شرکت فولاد هرمزگان و صنعت فولاد کشور خواهد بود. امیدوار هستیم بتوانیم با استفاده از دانش و اکوسیستمی که در مجموعه استان ایجاد می‌کنیم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، به تولید آلیاژهای خاص، فولادهای خاص و فولادهای با ارزش افزوده بالا در مجموعه فولاد هرمزگان وارد شویم.

وی در پایان با تاکید بر نقش محوری فولاد هرمزگان در کنار دریا برای صادرات، عنوان کرد: به نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از بهترین مکان‌ها از نظر موقعیتی را فولاد هرمزگان دارد و امیدوار هستیم بتوانیم از این موقعیت برای صادرات و عرضه محصولات خاص در دنیا استفاده کنیم.