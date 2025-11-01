مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:
نگاه به آینده صنعت فولاد با تفاهمنامه صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر مبارکه و فولاد هرمزگان
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: صنعت فولاد در دنیا به سمت تولید محصولات فولادی خاص و پیشرفته حرکت کرده و فولاد هرمزگان برای عقب نماندن از بازارهای جهانی اقدام به انعقاد تفاهمنامه همکاری تولید محصولات پیشرفته با صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر مبارکه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، به منظور توسعه نوآوری و ارتقای توانمندیهای فناورانه در شرکت فولاد هرمزگان جنوب، تفاهمنامهای در بیست و هفتمین سمپوزیوم فولاد کشور با موضوع پایداری و اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و صنعت ۴ و توسعه مواد پیشرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا بین علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان و شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، به امضا رسید.
رحیم در حاشیه امضای این تفاهمنامه، گفت: جلسات متعددی را با صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر مبارکه داشتیم و با این جلسات استراتژیهای مختلف را در مجموعه فولاد هرمزگان بررسی کردیم.
وی افزود: این تفاهمنامه را باید نگاهی به آینده دید؛ چرا که صنعت فولاد کشور نیازمند یک نگاه جدید است. در دنیای امروز تنها افزایش ظرفیتها و افزایش تولید و اینکه به رقابتهای تناژی در دنیا وارد شویم، دیگر کارساز نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: البته ما نیز در فولاد هرمزگان باید به سرعت به سمت تولید فولادهای دارای ارزش افزوده پیش برویم و هر سال عقبافتادن از این موضوع، از دست دادن مارکت بزرگی از دنیا خواهد بود.
رحیم تصریح کرد: انعقاد این تفاهمنامه بسیار مبارک و گامی رو به جلو برای شرکت فولاد هرمزگان و صنعت فولاد کشور خواهد بود. امیدوار هستیم بتوانیم با استفاده از دانش و اکوسیستمی که در مجموعه استان ایجاد میکنیم و با بهرهگیری از ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد، به تولید آلیاژهای خاص، فولادهای خاص و فولادهای با ارزش افزوده بالا در مجموعه فولاد هرمزگان وارد شویم.
وی در پایان با تاکید بر نقش محوری فولاد هرمزگان در کنار دریا برای صادرات، عنوان کرد: به نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از بهترین مکانها از نظر موقعیتی را فولاد هرمزگان دارد و امیدوار هستیم بتوانیم از این موقعیت برای صادرات و عرضه محصولات خاص در دنیا استفاده کنیم.