جایگزینی تجهیزات داخلی به جای واردات در پروژه فولاد اقلید پارس

یکی از موانع در مسیر پیشرفت پروژه تامین به موقع و به قیمت تجهیزات است؛ چرا که بخشی از تجهیزات می‌بایست از منابع خارجی تامین شود که در شرایط تحریمی ‌امری است که با هزینه مالی و زمانی بالا انجام می‌گیرد.

از همین رو، راهبرد جایگزینی تجهیزات تولید داخلی به جای واردات در دستور کار قرار گرفته و تجهیزاتی که امکان تامین آن از منابع داخل وجود دارد، از توان داخل استفاده خواهد شد که ضمن افزایش سرعت تامین و نصب و پیشرفت پروژه، هزینه کمتری نسبت به منابع خارجی به شرکت تحمیل می‌کند و بدین شکل صرفه جویی ارزی نیز می‌شود.

در حال حاضر، ساخت و تامین بخش عمده‌ای از تجهیزات اصلی این طرح توسط سازندگان داخلی به مرحله نهایی رسیده‌ و بخشی دیگر نیز در حال نصب در محل کارخانه است. با توجه به سرعت قابل قبول در اجرای پروژه، برآورد می‌شود طی ماه‌های آتی عملیات نصب کوره احیای مستقیم به پایان برسد.

از سوی دیگر، عملیات داکتینگ و پایپینگ که به‌عنوان یکی از زمان‌برترین مراحل اجرایی در واحدهای احیای مستقیم شناخته می‌شود، نیز به‌طور رسمی‌آغاز شده با شتاب بالا در حال اجرا است.

به موازات، فرایند تامین تجهیزات خارجی نیز در حال انجام بوده و کلیه قراردادهای مربوطه در حال بررسی و نهایی شدن است و اقدامات و تدابیر لازم جهت تامین مالی آن در حال انجام می باشد.

پروژه احیای مستقیم شرکت فولاد اقلید پارس، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های صنعتی در دست اجرای کشور، با مشکل تامین نقدینگی مواجه است و بر اساس اطلاعات در دسترس، در مدت سپری شده از سال ۱۴۰۴ صرفا هلدینگ توسعه معادن و فلزات حامی‌این پروژه بوده و سهم منابع مالی خود را تزریق کرده و از سوی دو سهامدار دیگر (معدنی و صنعتی چادرملو و بین المللی مهندسی ایران) از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه تامین منابع صورت نگرفته است.

در مجموع، از ابتدای شروع پروژه تا پایان شهریور ماه سال جاری بالغ بر ۴۵.۴ میلیون یورو، آورده سهامداران شرکت فولاد اقلید پارس بوده است.

با وجود این که میزان تزریق نقدینگی به پروژه در سال جاری به مراتب کمتر از ادوار گذشته بوده اما؛ پیشرفت پروژه آهن اسفنجی فولاد اقلید پارس قابل قبول بوده که نتیجه تمرکز استراتژی بر راه‌اندازی واحد احیای مستقیم، اجتناب از هزینه‌های غیرضروری براساس راهبرد های مالی و هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف بوده است.

در صورتی که تامین مالی توسط تمام سهامداران به موقع و به میزان لازم صورت پذیرد و قراردادهای خارجی بدون وقفه و مشکل عملیاتی شود، پیش‌بینی می‌شود پروژه در موعد مقرر و تا ابتدای بهمن ‌ماه سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد. پیشرفت ۳۱ درصدی تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۴ چشم‌انداز روشنی از راه‌اندازی واحد احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی در آینده‌ای نزدیک در شرکت فولاد اقلید پارس ترسیم می‌کند.