به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ حمیدرضا خسروانی‌پور معاون طرح و توسعه و قائم‌مقام مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: فولاد مبارکه با نگاهی آینده‌نگر؛ در مسیر هم‌راستا کردن توسعه صنعتی با الزامات زیست‌محیطی و نیازهای ملی گام برمی‌دارد.

معاون طرح و توسعه شرکت فولاد مبارکه در تشریح سیاست‌های کلان این شرکت در طرح «نورد گرم ۲» گفت: در جهت‌گیری نخست فولاد مبارکه با توجه به اهمیت مباحث پایداری، اقتصاد چرخشی و رعایت الزامات زیست‌محیطی؛ انتقال طرح‌های توسعه جدید خود را به سمت مناطق ساحلی کشور در دستور کار قرار داده است.

وی در ادامه افزود: این اقدام با هدف بهره‌گیری از مزیت نزدیکی به آب‌های آزاد، استفاده از آب دریا در فرآیند تولید، دسترسی به بنادر و تسهیل حمل‌ونقل و صادرات انجام می‌شود. در عین حال توسعه مناطق کمتر برخوردار نیز از پیامدهای مثبت این رویکرد خواهد بود.

خسروانی‌پور درباره جهت‌گیری دوم شرکت افزود: تمرکز فولاد مبارکه در پروژه‌های جدید بر تولید ورق‌های خاص و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر است. کشور در برخی حوزه‌ها مانند ورق‌های سیلیکونی دچار کمبود و ارزبری است؛ از این‌رو فولاد مبارکه تصمیم دارد تا با بومی‌سازی این محصولات؛ نیاز صنایع داخلی را به این محصول تأمین و وابستگی به واردات را کاهش دهد.

خسروانی‌پور در ادامه به ورود فولاد مبارکه به حوزه‌های فراتر از فعالیت‌های اصلی خود اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی از جمله احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی نیز بخشی از استراتژی فولاد مبارکه برای تضمین امنیت انرژی صنایع کشور و پایداری تولید است.

وی درباره طرح «نورد گرم ۲» توضیح داد:

این پروژه که با هدف تولید محصولات کیفی و مبتنی بر فناوری‌های نوین طراحی شده‌ است؛ هم‌اکنون بیش از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد. لذا با رفع چالش‌های موجود؛ انتظار می‌رود که ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد. اجرای این پروژه می‌تواند نیاز بخش‌های مختلفی همچون لوله‌سازی، صنایع لوازم‌خانگی و سایر صنایع پایین‌دستی سنعت فولاد را تأمین کند.

به گفته معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه پروژه تولید ورق رنگی نیز از دیگر طرح‌های در دست اجراست که با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه افزود: در حوزه نیروگاهی نیز نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد مبارکه با ظرفیت اسمی ۹۱۴مگاوات که تاکنون ۶۱۴مگاوات آن وارد مدار شده و مابقی نیز تا اردیبهشت ماه سال آینده همزمان با محدودیت های برق سال اینده سنکرون خواهد شد. همچنین ۱۲۰مگاوات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی شرکت تا پایان امسال وارد مدار خواهد شد.

خسروانی‌پور در پایان با اشاره به مطالعات

طرح‌های جدید فولاد مبارکه در مناطق جنوبی کشور گفت: هدف ما انتقال پروژه‌های ورق سیلیکونی و سایر محصولات خاص به سواحل جنوبی کشور است تا ضمن رعایت الزامات زیست‌محیطی؛ از مزایای استراتژیک اقتصاد دریا نیز بهره‌مند شویم. در همین راستا مذاکرات با فناوری‌های بین‌المللی انجام شده و اسناد مناقصه آماده است که امیدواریم تا پایان امسال قراردادها نهایی و عملیات اجرایی آغاز شود.

