به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، در بخشی از این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با تأکید بر ارزش معنوی و انسانی کار خیر اظهار کرد:

«همه کسانی که در راه خیر و نیکوکاری قدم برداشته‌اند، احساس خوب و مطلوبی را تجربه می‌کنند که برای کارهای خیر بعدی تشویق می‌شوند و کار خیر تجربه‌ای شیرین است. اقداماتی مانند مدرسه‌سازی، مصداق بارز باقیات‌الصالحات برای خیران محسوب می‌شود.»

در ادامه، حمیدرضا شاه‌حسینی، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور، با قدردانی از خیرین و مجموعه‌های صنعتی فعال در عرصه مدرسه‌سازی در استان چهارمحال و بختیاری گفت:

«توسعه آموزش و ارتقای کیفیت یادگیری بدون همراهی خیرین و مشارکت بخش صنعت ممکن نیست.»

شاه‌حسینی اضافه کرد: «اقدام مجموعه‌های بزرگ صنعتی همچون شرکت ورق‌خودرو در حمایت از ساخت مدارس، الگویی درخشان از پیوند صنعت با فرهنگ و آینده‌سازی برای نسل‌های آینده است.»

ایرج کریمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز با اشاره به اهمیت حضور صنایع و خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود:

«حضور مسئولانه مجموعه‌های صنعتی در حوزه مدرسه‌سازی، سرمایه‌ای ماندگار برای رشد علمی و فرهنگی استان به‌شمار می‌رود و همراهی شرکت ورق‌خودرو در ساخت فضاهای آموزشی، نشان از تعهد این مجموعه به مسئولیت اجتماعی و آینده‌سازان کشور دارد.»

بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان نیز سرمایه‌گذاری خیرین را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور توصیف کرد و گفت:

«آموزش‌وپرورش نهادی ملی و حاکمیتی است که در کنار دولت، برای ساختن آینده‌ای روشن و پرورش نسلی توانمند گام برمی‌دارد. حضور خیرین در کنار مجموعه‌های مسئول، ظرفیت و بازوی توانمندی برای توسعه آموزشی استان ایجاد کرده است.»

گفتنی است شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در سال‌های اخیر با مشارکت فعال در پروژه‌های مدرسه‌سازی و برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، سهم مؤثری در ارتقای عدالت آموزشی و توسعه متوازن مناطق کم‌برخوردار استان ایفا نموده است.

این شرکت هم‌اکنون سه باب مدرسه در شهر سفیددشت و روستاهای کلبی‌بک از توابع شهرستان بروجن و سرقلعه از توابع شهرستان لردگان را در دست احداث دارد و مدرسه سفیددشت بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

