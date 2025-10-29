فولاد مبارکه در مسیر سبز؛ از هوش مصنوعی تا فولاد هیدروژنی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه در حاشیه سمپوزیوم بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴ گفت: در سطح جهانی، بحث فولاد سبز یکی از محورهای کلیدی صنعت است و خوشبختانه ساختار تولید فولاد در کشور و به‌ویژه در فولاد مبارکه مبتنی بر کوره‌های قوس الکتریکی است که ذاتاً آلایندگی کمتری دارد و گامی در جهت سبز بودن محسوب می‌شود. فولاد سبز یک مفهوم طیفی است؛ هرچه بتوان انتشار کربن را نسبت به شرایط مرسوم کاهش داد، به فولاد سبز نزدیک‌تر می‌شویم. هدف نهایی نیز حرکت به سمت «کربن صفر» است.

در این راستا، پروژه‌های متعددی در گروه فولاد مبارکه اجرا شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی اشاره کرد که تاکنون ۱۲۰ مگاوات آن به مدار آمده است. علاوه بر این، پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی نیز به‌عنوان بخشی از برنامه کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری در حال بهره‌برداری است.

در حال حاضر سهم فولاد سبز از تولید جهانی کمتر از یک درصد است، اما فولاد مبارکه به‌صورت هدفمند در این حوزه ورود کرده است؛ مطالعاتی برای تولید آهن اسفنجی مبتنی بر هیدروژن به جای گاز متان در حال انجام است. این فناوری در صورت تحقق، می‌تواند به‌طور چشم‌گیری انتشار کربن را کاهش دهد و فولاد مبارکه را به تولید فولاد سبز واقعی نزدیک کند. در صورت موفقیت، فولاد مبارکه در زمره نخستین شرکت‌های پیشگام منطقه در زمینه فولاد هیدروژنی قرار خواهد گرفت.

یکی از محورهای مهم توسعه در فولاد مبارکه، استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور است. نقشه راه «کارخانه هوشمند» تدوین شده و براساس آن، پروژه‌هایی در حوزه داده‌محوری، بهینه‌سازی تولید و کاهش مصرف انرژی در حال اجراست. سیستم‌های ذخیره‌سازی و تحلیل داده با کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی موجب بهبود بهره‌وری خطوط تولید و کنترل انتشار کربن شده‌اند.

فولاد مبارکه موفق به دریافت دو استاندارد بین‌المللی ISO14064 و ISO14067 با همکاری شرکت SGS سنگاپور شده است. استاندارد ISO14064 به اندازه‌گیری و گزارش‌دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای و ISO14067 به ارزیابی و مدیریت «رد پای کربن محصول» مربوط است. این استانداردها پیش‌نیاز ورود محصولات فولاد مبارکه به بازارهای اروپا و سایر کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌روند و نشان می‌دهند مسیر این گروه در حوزه پایداری و تولید سبز همسو با معیارهای جهانی است.

با اجرای پروژه‌های سبز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده از فناوری‌های نو و استانداردسازی بین‌المللی، فولاد مبارکه در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از پرچم‌داران تولید فولاد سبز در منطقه و جهان گام برمی‌دارد؛ مسیری که ارزش‌افزوده‌ای ماندگار برای کشور به‌همراه خواهد داشت.

