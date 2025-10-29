تولید یک کوره برق پاک در فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات گروه فولاد مبارکه، در پنل «محدودیت انرژی در صنعت فولاد» اعلام کرد: سیاست دولت در حال حاضر بر این پایه استوار است که مسئولیتی در تأمین انرژی مورد نیاز صنعت فولاد بر عهده نگیرد.

طباطباییان گفت: طی سه سال گذشته، فولاد مبارکه موفق شده حجم تولید خود را حفظ کند؛ هرچند با وجود سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید، به دلیل مشکلات مربوط به تأمین انرژی، رشد مدنظر محقق نشده است.

او افزود که علاوه بر کمبود انرژی، افزایش قیمت آن نیز به یکی از چالش‌های جدی شرکت تبدیل شده است. به گفته وی، فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۹ در راستای خودکفایی در تأمین برق، دو پروژه مهم را تعریف کرده است:

مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه تاکید کرد این مجموعه اکنون به اندازه یک کوره، برق پاک تولید می‌کند و گام مؤثری در مسیر تولید پایدار برداشته است.

وی همچنین از کاهش ۶۹ درصدی سهمیه برق فولاد مبارکه در سال جاری خبر داد و گفت: این شرکت با تأمین بخاری‌های با راندمان بالا و تخصیص آن‌ها به مصرف‌کنندگان خانگی تلاش می‌کند تا مصرف گاز در بخش خانگی را کاهش داده و انرژی بیشتری در اختیار صنعت قرار گیرد.

انتهای پیام/