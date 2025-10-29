خبرگزاری کار ایران
رونمایی از سامانه بر خط خرده‌فروشی محصولات گروه فولاد مبارکه و سامانه هوشمند تجاری BI فولاد متیل

کد خبر : 1706826
آیین رونمایی از سامانه بر خط خرده‌فروشی محصولات گروه فولاد مبارکه و سامانه هوشمند تجاری BI فولاد متیل، همزمان با نخستین روز نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴، با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پاویون این گروه بزرگ صنعتی در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد. این سامانه جهت شفافیت بیشتر خرده‌فروشی محصولات گروه فولاد مبارکه، با هدف کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات به صنایع کوچک و متوسط کشور طراحی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گفتنی است، شرکت فولاد متیل در چارچوب استراتژی‌های نوآورانه خود و گروه فولاد مبارکه، برنامه‌ریزی کرده تا فروش محصولات خود را با استفاده از بسترهای اینترنتی و هوشمند به‌صورت نوآورانه انجام دهد؛ بر همین اساس، فروش اینترنتی خود را در سال جاری آماده و در اختیار مشتریان قرار داد. این سامانه با عنوان "متیل مارکت" طراحی شده و توسط شرکت ایریسا به‌صورت کامل و نوآورانه پیاده‌سازی شد.

