به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گفتنی است، شرکت فولاد متیل در چارچوب استراتژی‌های نوآورانه خود و گروه فولاد مبارکه، برنامه‌ریزی کرده تا فروش محصولات خود را با استفاده از بسترهای اینترنتی و هوشمند به‌صورت نوآورانه انجام دهد؛ بر همین اساس، فروش اینترنتی خود را در سال جاری آماده و در اختیار مشتریان قرار داد. این سامانه با عنوان "متیل مارکت" طراحی شده و توسط شرکت ایریسا به‌صورت کامل و نوآورانه پیاده‌سازی شد.

