بازدید رئیس هیأت عامل ایمیدرو از غرفه چادرملو در نمایشگاه فولاد کیش

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو در جریان برگزاری بیست‌وهفتمین نمایشگاه فولاد کیش به همراه سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه از غرفه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در این بازدید دکتر سمیعی‌نژاد با فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و جمعی از مدیران شرکت‌های تابعه دیدار کرده و به گفت‌وگو پرداخت.

 در جریان این گفت‌وگو صمیمانه که در محل غرفه این شرکت انجام شد، مدیرعامل چادرملو گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های معدنی و فولادی ارائه داد.

بنا بر این گزارش، چادرملو به همراه شرکت‌های تابعه از جمله سی پی جی پارس، پامیدکو، فلزیابان کویر، ناپکو، کانسار، سریر لجستیک، دشت یوز، کاوشگران صنایع معدنی راشا و صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی در این نمایشگاه حضور دارد و تازه‌ترین توانمندی‌ها و نوآوری‌های خود را در معرض دید متخصصان و فعالان صنعت فولاد کشور قرار داده است. 

لازم به ذکر است٬نمایشگاه فولاد کیش از تاریخ ۶ تا ۸ آبان‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش دایر است.

