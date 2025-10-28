خبرگزاری کار ایران
با حضور مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان؛

بیست و هفتمین سمپوزیوم فولاد کیش آغاز شد

بیست و هفتمین دوره سمپوزیوم فولاد کشور در مرکز همایش‌های کیش با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش و نمایشگاه فولاد، محمد مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان و جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ فولادی و فعالان این صنعت حضور داشتند.

شرکت فولاد هرمزگان در این دوره سمپوزیوم یک مقاله تخصصی در خصوص افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی با عنوان «ارتقای بهره‌وری تولید در کوره‌های قوس با کاهش زمان توقفات Power Off از ۲۰ به ۱۰ دقیقه در سه فاز» ارائه خواهد داد و نیز از آخرین دستاوردهای خود، به ویژه در حوزه افزایش تولید و رکوردشکنی و نیز اقدامات صورت گرفته در رابطه با بهره‌وری و فولاد سبز رونمایی خواهد کرد.

حضور مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پنل تخصصی “صادرات فولاد در تنگنای سیاست؛ تحریم و اسنپ‌بک” از دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

لازم به ذکر است که این شرکت همچون دوره‌های گذشته در نمایشگاه نیز حضوری فعال دارد و در ورودی B غرفه 104 به مدت سه روز از ششم تا هشتم آبان ماه از ساعت 5 عصر تا 10 شب پذیرای فعالان صنعتی، علاقه‌مندان، تجار، دانشجویان و ذی‌نفعان برای پاسخگویی به سوالات خواهد بود.

