بیست و هفتمین سمپوزیوم فولاد کیش آغاز شد

شرکت فولاد هرمزگان در این دوره سمپوزیوم یک مقاله تخصصی در خصوص افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی با عنوان «ارتقای بهره‌وری تولید در کوره‌های قوس با کاهش زمان توقفات Power Off از ۲۰ به ۱۰ دقیقه در سه فاز» ارائه خواهد داد و نیز از آخرین دستاوردهای خود، به ویژه در حوزه افزایش تولید و رکوردشکنی و نیز اقدامات صورت گرفته در رابطه با بهره‌وری و فولاد سبز رونمایی خواهد کرد.

حضور مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پنل تخصصی “صادرات فولاد در تنگنای سیاست؛ تحریم و اسنپ‌بک” از دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

لازم به ذکر است که این شرکت همچون دوره‌های گذشته در نمایشگاه نیز حضوری فعال دارد و در ورودی B غرفه 104 به مدت سه روز از ششم تا هشتم آبان ماه از ساعت 5 عصر تا 10 شب پذیرای فعالان صنعتی، علاقه‌مندان، تجار، دانشجویان و ذی‌نفعان برای پاسخگویی به سوالات خواهد بود.