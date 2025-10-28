سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست با ائمه جمعه شهرستان مبارکه:
ضرورت امیدآفرینی در جامعه با روایت موفقیتهای فولاد مبارکه
فولاد مبارکه نهالی بوده که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی کاشته شده و امروز به یک درخت پرثمر برای مردم و نظام تبدیل شده و ما نیز حفظ این ثمره انقلاب اسلامی را وظیفه اصلی خود میدانیم. گروه فولاد مبارکه در شرایطی که با محدودیتهای مختلفی ازجمله قطعیهای مکرر برق و افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت گاز طی یک سال اخیر مواجه بوده اما همزمان نیز با دیگر فولادسازان منطقه جهان در حال رقابت است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، افتخاراتی که تاکنون از دستاوردهای فولاد مبارکه حاصل شده متعلق به مردم است و خیر آن هم باید به مردم برسد؛ با توجه به حضور گروه فولاد مبارکه در ۱۵ استان کشور، تیم مدیریتی این مجموعه در سطح ملی با مسائل مختلفی روبهرو است و همچنین در سطح بینالمللی نیز با موضوعات دیگری دست و پنجه نرم میکند. ما از ائمه جمعه شهرستان مبارکه انتظار داریم تا دستاوردها و موفقیتهای گروه فولاد مبارکه را برای مردم روایت و از این طریق در جامعه امیدآفرینی کنند؛ در مقابل نیز رویکرد ما حمایت از برنامههای فرهنگی در شهرستان مبارکه و منطقه است.
خوشبختانه طی دو هفته اخیر طرحهای نوآورانه ما توسط انجمن جهانی فولاد در جمع ۷ طرح برتر فولادی جهان قرار گرفته است؛ فولاد مبارکه با داشتن پیشرفتهترین دستگاههای بازچرخانی آب، یکی از موفقترین فولادسازان دنیا در کنترل مصرف آب است، بهطوری که برای تولید یک کیلوگرم فولاد تنها ۲.۵ لیتر آب مصرف میکند و این در حالی است که برای تولید برخی از محصولات کشاورزی این عدد چندصد برابر است.
ائمه جمعه نباید اجازه دهند که مسئولیتهای اجتماعی صنایع، بهویژه فولاد مبارکه از مسیر خود خارج شوند؛ ما برنامهریزیهای لازم در حوزه مسئولیتهای اجتماعی با رویکرد توانمندسازی و آموزش به مردم استان اصفهان را انجام دادهایم و برنامههای مهمی برای حمایت از حوزه سلامت، بهداشت و درمان مردم این استان در نظر داریم.