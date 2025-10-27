فولاد مبارکه، تأمین کننده ۸۰ درصد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، یونس حمزوی، مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه، در حاشیه بازدید غرفه این گروه در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی تهران گفت:

حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ورق‌های مورد نیاز این صنعت توسط گروه فولاد مبارکه تأمین می‌شود. در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم نیاز کشور به واردات ورق را به حداقل برسانیم تا محصولات داخلی بتوانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند.

یکی از مهم‌ترین مطالبات مشتریان را راه‌اندازی سریع خط تولید ورق رنگی شماره ۲ است و این خط که در زمره طرح‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهد رسید. اهمیت این پروژه در آن است که صنعت لوازم خانگی برای تأمین کلاف رنگی مخصوص، با چالش‌های تأمین ارز و مشکلات واردات روبه‌روست.

با راه‌اندازی این خط، وابستگی کشور به واردات کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با استفاده از مواد اولیه باکیفیت، محصولاتی رقابتی و صادرات‌محور تولید کنند.

رویکرد فولاد مبارکه بر پایه توسعه پایدار، حمایت از تولید ملی و همکاری نزدیک با صنایع پایین‌دستی است. هدف ما ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت لوازم خانگی کشور است.

