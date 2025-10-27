معرفی آخرین دستاوردهای گروه فولاد مبارکه در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، هدف از برگزاری سالانه سمپوزیوم‌های فولاد توسط انجمن آهن و فولاد ایران که عموماً با حمایت شرکت‌های فولادی و دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در این زمینه و به‌منظور رفع مشکلات موجود و توسعه هرچه بیشتر این صنعت است.

گفتنی است، نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴ نیز از ۶ لغایت ۸ آبان‌ماه به‌مدت ۳ روز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود که پاویون گروه فولاد مبارکه شامل شرکت‌های توکافولاد، آتیه‌فولاد، فولاد هرمزگان، ورق‌خودرو، فولاد سفیددشت، فولاد سبا، ایریسا، فولاد سنگان، اُپال، صناپ، MSTID، توان‌آور، تأمین و فرآوری فولاد مبارکه، فنی و مهندسی فولاد مبارکه و پارس‌فولاد سبزوار در سالن B این نمایشگاه میزبان فعالان صنعت فولاد کشور است‌.

