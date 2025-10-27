خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی آخرین دستاوردهای گروه فولاد مبارکه در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴

معرفی آخرین دستاوردهای گروه فولاد مبارکه در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴
کد خبر : 1705865
لینک کوتاه کپی شد.

بیست و هفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور از ۶ لغایت ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با عنوان «سمپوزیوم فولاد ۴۰۴» توسط انجمن آهن و فولاد ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار خواهد شد که گروه فولاد مبارکه در این رویداد حضوری فعال خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، هدف از برگزاری سالانه سمپوزیوم‌های فولاد توسط انجمن آهن و فولاد ایران که عموماً با حمایت شرکت‌های فولادی و دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در این زمینه و به‌منظور رفع مشکلات موجود و توسعه هرچه بیشتر این صنعت است.

گفتنی است، نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴ نیز از ۶ لغایت ۸ آبان‌ماه به‌مدت ۳ روز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود که پاویون گروه فولاد مبارکه شامل شرکت‌های توکافولاد، آتیه‌فولاد، فولاد هرمزگان، ورق‌خودرو، فولاد سفیددشت، فولاد سبا، ایریسا، فولاد سنگان، اُپال، صناپ، MSTID، توان‌آور، تأمین و فرآوری فولاد مبارکه، فنی و مهندسی فولاد مبارکه و پارس‌فولاد سبزوار در سالن B این نمایشگاه میزبان فعالان صنعت فولاد کشور است‌.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ