رشد چشمگیر سودآوری فولاد هرمزگان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت با اشاره رشد شاخص‌های مالی به ویژه سودآوری شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیان کرد: خوشبختانه با همت کارکنان پرتلاش فولاد هرمزگان، در شش ماه نخست امسال شاهد رشد قابل‌توجهی در شاخص‌های مالی و تولیدی بوده‌ایم و توانستیم با رشد ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش، درآمد ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی کسب کنیم.

در این مدت، سود ناخالص شرکت با رشد ۸ درصدی به سه‌هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان و سود خالص با رشد ۴۴ درصدی به یک‌هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان رسیده است. این دستاوردها نشان می‌دهد فولاد هرمزگان رو به جلو حرکت می‌کند.

وی افزود: این دستاوردها نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و تمرکز بر تولید پایدار بوده است. فولاد هرمزگان در نیمه نخست امسال، ازجمله شرکت‌های بوده که بیشترین رشد سود خالص را در میان شرکت‌های فولادی به خود اختصاص داده است.

افزایش تولید و تثبیت جایگاه فولاد هرمزگان در بازار

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به برنامه‌ریزی برای تولید اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم ما، خرید برق از بورس انرژی و برنامه‌ریزی دقیق برای تولید بهینه بود. به طوری که با خرید برق مناسب هم پایداری تولید تضمین شد و هم اینکه با تولید ۷۴۱ هزار تن تختال و ۹۹۸ هزار تن آهن اسفنجی، در زمینه تولید رکوردشکنی کردیم. این موضوع نشان می‌دهد همکاران ما در حوزه تولید، تقریبا برنامه‌های پیش‌بینی شده را محقق ساختند.

مدیریت هوشمندانه هزینه‌های تولید

رحیم با بیان اینکه از ابتدای تصدی مدیریت بر مدیریت هزینه‌های تولید تاکید کردیم، خاطرنشان کرد: در شرایطی که بازار جهانی و داخلی تختال با رکود مواجه شده و قیمت‌های فروش به هیچ عنوان متناسب با تورم تولید پیش نمی‌رود، مدیریت هزینه‌ها نقش بسیار موثری در افزایش سودآوری ایفاء می‌کند.

وی ادامه داد: در سال جاری با رویکردی مبتنی بر بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و مدیریت بهینه منابع در دستور کار قرار گرفت. همچنین تأمین به‌موقع مواد اولیه و مصرفی موجب شد هیچ‌گونه وقفه‌ای در فرآیند تولید ایجاد نشود. بدین ترتیب مدیریت صحیح منابع انرژی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی و کنترل هزینه‌های تولید از مهم‌ترین دلایل رشد پایدار سودآوری در فولاد هرمزگان بوده است. این مسیر ادامه خواهد داشت تا شرکت بتواند ضمن حفظ رقابت‌پذیری، جایگاه خود را در صنعت فولاد کشور بیش از پیش تقویت کند.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: تثبیت موقعیت فولاد هرمزگان در بازارهای داخلی و بین‌المللی و رشد شاخص‌های مالی و تولیدی، نشان می‌دهد که شرکت در مسیر توسعه پایدار قرار دارد. برنامه‌ریزی ما بر این استوار است که این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد و رکوردهای جدیدی در رشد سودآوری ثبت شود.

حضور میدانی و نگاه بلندمدت به توسعه و بهبود مستمر

رحیم با تاکید بر بازدیدهای منظم و میدانی از خطوط تولید افزود: حضور در محیط و محل تولید، آشنایی با شرایط واقعی تولید و ارتباط مستقیم با نیروهای عملیاتی از عوامل کلیدی تصمیم‌گیری‌های دقیق و مؤثر در حوزه تولید و مدیریت منابع بوده است.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پایان عنوان کرد: آنچه امروز در فولاد هرمزگان شاهد آن هستیم، نتیجه کار گروهی، برنامه‌ریزی منسجم و باور به بهبود مستمر است. ما در مسیر توسعه، نه‌تنها بر سودآوری کوتاه‌مدت، بلکه بر پایداری و رشد بلندمدت تمرکز داریم. با تکیه بر سرمایه انسانی توانمند و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، فولاد هرمزگان همچنان به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو صنعت فولاد کشور در مسیر رشد و تعالی حرکت خواهد کرد.