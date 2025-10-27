خبرگزاری کار ایران
مدیر پشتیبانی و بازاریابی گروه فولاد مبارکه؛

گروه فولاد مبارکه بازوی استراتژیک صنعت لوازم خانگی کشور است/ خط تولید جدید ورق رنگی پاسخی به نیازهای این صنعت

صنعت فولاد و صنعت لوازم خانگی همواره از پیشران‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور بوده‌اند و در توسعه، اشتغال‌زایی و صادرات نقش مهمی ایفا می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، امیر افلاکی، مدیر پشتیبانی و بازاریابی گروه فولاد مبارکه در حاشیه بازدید از غرفه این گروه در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی تهران گفت:

 همکاری و هم‌افزایی میان گروه فولاد مبارکه و تولیدکنندگان لوازم خانگی از سال‌های گذشته تاکنون، برکات متعددی برای هر دو صنعت به همراه داشته است.

به‌طور متوسط بیش از ۷۵ درصد وزن محصولات لوازم خانگی از فولاد تشکیل می‌شود و این امر اهمیت کیفیت، تأمین پایدار و شرایط مناسب قیمت و پرداخت را برای تولیدکنندگان این صنعت دوچندان می‌کند.

 در این زمینه، گام‌های مؤثری در گروه فولاد مبارکه برداشته شده است تا نیازهای تولیدکنندگان داخلی به‌صورت پایدار و با کیفیت بالا تأمین شود.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد این محصول و پیش‌بینی رشد ارزش بازار آن به بیش از یک تریلیون دلار در کمتر از ده سال آینده، همراه با افزایش تولیدات داخلی لوازم خانگی و تقاضا برای محصولات هوشمند و کم‌مصرف، نشان از چشم‌انداز روشن این صنعت دارد.

 گروه فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ورق فولادی صنعت لوازم خانگی در کشور، برنامه‌های متعددی برای پاسخ‌گویی به این نیازها تدوین کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به احداث خط تولید ورق رنگی با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و قابلیت پوشش لمینیت و طرح چرم اشاره کرد که اجرای آن، گامی در راستای ارتقای کیفیت و تنوع محصولات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی کشور است.

