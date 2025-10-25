رادیوچاد، شماره ۱۳ منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سیزدهمین شماره از «رادیوچاد» با هدف اطلاع‌رسانی درباره تازه‌ترین فعالیت‌ها و موفقیت‌های این مجموعه منتشر شد.

در این شماره، موضوعاتی از جمله از رونمایی گواهی سپرده کالایی گندله چادرملو در بورس کالا و اهدای لوح برترین‌های بورس به مدیرعامل شرکت، تا ثبت رکورد تاریخی تولید میلگرد در سرمد ابرکوه و آغاز ساخت مدرن‌ترین کلانتری استان یزد با حمایت چادرملو.

تازه‌ترین خبرها را در رادیوچاد بشنوید؛ صدای پرقدرت یکی از پیشروترین شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران.

