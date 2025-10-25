خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رادیوچاد، شماره ۱۳ منتشر شد

رادیوچاد، شماره ۱۳ منتشر شد
کد خبر : 1704878
لینک کوتاه کپی شد.

رادیوچاد، هر هفته با مرور تازه‌ترین رویدادها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سیزدهمین شماره از «رادیوچاد» با هدف اطلاع‌رسانی درباره تازه‌ترین فعالیت‌ها و موفقیت‌های این مجموعه منتشر شد.

در این شماره، موضوعاتی از جمله از رونمایی گواهی سپرده کالایی گندله چادرملو در بورس کالا و اهدای لوح برترین‌های بورس به مدیرعامل شرکت، تا  ثبت رکورد تاریخی تولید میلگرد در سرمد ابرکوه و آغاز ساخت مدرن‌ترین کلانتری استان یزد با حمایت چادرملو.

 تازه‌ترین خبرها را در رادیوچاد بشنوید؛ صدای پرقدرت یکی از پیشروترین شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران.

 

 

حجم ویدیو: ۱۲.۴۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۲۱ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ