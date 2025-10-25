خبرگزاری کار ایران
پیام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به مناسبت ثبت رکورد تاریخی تولید در مهرماه ۱۴۰۴

کد خبر : 1704846
در مهرماه سال ۱۴۰۴، به همت و همدلی همه ارکان شرکت، به‌ویژه کارگران شریف و پرتلاش خطوط تولید، میزان تولید فولاد خوزستان از مرز ۳۶۰ هزار تن گذشت؛ رکوردی تاریخی که در ماهی سی‌روزه و در اوج محدودیت‌های انرژی رقم خورد و برای دومین بار در طول سال جاری، نام فولاد خوزستان را در قله‌ی افتخار صنعت فولاد کشور نشاند.

همکاران ارجمند و تلاشگران خانواده بزرگ فولاد خوزستان

باسلام 

در حالی‌ که صنعت فولاد کشور در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی ناشی از محدودیت‌های انرژی و توقف‌های ناگزیر روبه‌رو بوده است، خانواده‌ی بزرگ فولاد خوزستان با ایمان، همت و تعهدی مثال‌زدنی بار دیگر نشان داد که می‌توان در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر پیشرفت را ادامه داد.

این دستاورد، نتیجه‌ی تلاش بی‌وقفه، تخصص و باور راسخ شما عزیزان به ارزش کار و تولید است. شما ثابت کردید که فولاد خوزستان نه صرفاً یک مجموعه صنعتی، بلکه نماد اراده، همبستگی و مسئولیت‌پذیری مردان و زنان خوزستانی است.

اینجانب با نهایت افتخار و قدردانی، از تلاش‌های خالصانه‌ی تمامی کارکنان، مهندسان، سرپرستان، مدیران و همکاران شرکت صمیمانه تشکر می‌کنم. بی‌تردید این موفقیت، حاصل کار جمعی و هم‌افزایی همه بخش‌هاست؛ از کوره‌های گداخته‌ی تولید تا دفاتر مهندسی و پشتیبانی، همه در این افتخار سهیم‌اند.

امید است با تداوم این روحیه‌ی همکاری و ایمان به توان داخلی، گام‌های بعدی در مسیر توسعه و پایداری تولید نیز با موفقیت برداشته شود و نام فولاد خوزستان، همچنان درخشان‌ترین برگ دفتر صنعت کشور باقی بماند.

و من‌ الله التوفیق

امین ابراهیمی

مهرماه ۱۴۰۴

