معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه تصریح کرد:
اجرای پروژههای دانشبنیان تضمینکننده توسعه پایدار و افزایش کمی و کیفی محصولات
فولاد مبارکه علیرغم مشکلات ناشی از تحریمها و چالشهای موجود در مهندسی و اجرای طرحهای توسعه، نگاه مبتنی بر دانش روز برای افق روشن را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و دستاوردها و افتخارات این شرکت که مایه مباهات کشور است، محصول همین نگاه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، در مصاحبه با خبرنگار فولاد، با بیان مطلب فوق، لزوم توجه به ملزومات اقتصاد چرخشی، فراوری و بازگشت پسماندها و ضایعات به زنجیره تولید فولاد را از مهمترین بخشهای تولید فولاد سبز برشمرد و افزود: این موضوع در سالهای اخیر موردتوجه تمامی شرکتهای فولادسازی مطرح در جهان بوده و فولاد مبارکه نیز با درک درستِ مسیر آینده، اولین واحد بازیابی پسماندهای صنعت فولاد در کشور را راهاندازی کرده است.
فراوری و تصفیه لجن کلاریفایرها و پودرهای اکسیدی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و کاملاً بومی
رضا خادم کیمیایی، مدیر توسعه آهنسازی فولاد مبارکه نیز با اشاره به چالشهای پیش رو برای تولید فولاد سبز افزود: پروژه احداث واحد بازیابی لجن کلاریفایرها و پودرهای اکسیدی بهعنوان یک واحد جدید در فولاد مبارکه ایجاد شده؛ بهنحویکه این واحد هیچگونه پسماند یا آلایندگی محیطی نداشته و مواد ناخالص جداشده در تولید مصالح ساختمانی نظیر آجر، کفپوش و قطعات بتنی رنگی و... قابلاستفاده است.
با اجرای این پروژه، لجن کلاریفایرها و پودرهای اکسیدی طی یک فرایند دانشبنیان فراوری و تصفیه میشود و به کنسانتره آهن با خلوص مناسب تبدیل میگردد و محصول تولیدشده در واحد گندلهسازی به مصرف میرسد. این خط با راندمان بیش از 90 درصد دارای ظرفیت بازیابی سالانه بیش از 25 هزار تن پسماندهای فرایندی است. مواد آلاینده و ناخالصیهای موجود در این پسماندها با استفاده از مواد نانوساختار و سیستم اکسیداسیون پیشرفته حذف و بر اساس فناوریهای پیشرفته شامل لیچینگ شیمیایی، میکروفیلتراسیون، خشک کردن آنی و میکرونیزاسیون به مشخصات مورد تأیید کنسانتره خواهد رسید. استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و کاملاً بومی از افتخارات اجرای این پروژه است.