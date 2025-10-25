خبرگزاری کار ایران
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری:

عدالت آموزشی وظیفه‌ای همگانی است

عدالت آموزشی وظیفه‌ای همگانی است
شجاعی در آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی مدرسه چهارکلاسه روستای سرقلعه از توابع شهرستان لردگان، بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی و لبیک‌گویی به منویات رئیس‌جمهور محترم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورق خودرو چهارمحال بختیاری، وی اظهار داشت: در راستای منویات جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، مبنی بر عدالت آموزشی، ما نیز به عنوان بخشی از اقتصاد کشور و در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، بر خود واجب دانستیم که ندای ایشان را لبیک بگوییم؛ همان‌طور که همواره خود ایشان در این مسیر پیشگام هستند.

مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو افزود: خوشبختانه در استان نیز این فرمایش رئیس‌جمهور مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در جلسات برگزارشده، جناب آقای استاندار و جناب آقای قربان پور بر اهمیت این موضوع تأکید داشتند. از آنجا که این امر را مسئولیت خود می‌دانیم، تمام تلاشمان را به کار گرفته‌ایم تا فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت را در مسیر تحقق عدالت آموزشی هدایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مناطقی که واقعاً نیاز به توجه ویژه داشت، همین منطقه بود؛ منطقه‌ای زیبا با استعدادهای درخشان. ما نیز با تلاش و همت همکارانمان در شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری امیدواریم بتوانیم سهم کوچکی در تحقق عدالت آموزشی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم تا فرزندان این مرز و بوم با عزت به رشد و شکوفایی دست یابند.

