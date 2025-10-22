به گزارش ایلنا، شرکت فولاد خوزستان در راستای توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از ایده‌های خلاق در صنعت فولاد، از طریق زیرمجموعه فناورانه خود تافکو (TAFCO)، فراخوانی را با محوریت شناسایی بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه فناوری شرکت‌های فولادی منتشر کرده است.

در این فراخوان با طرح پرسش محوری «بزرگ‌ترین چالش حوزه فناوری شرکت فولادی شما چیست؟» از فعالان صنعت فولاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری دعوت شده تا با ارائه ایده‌ها و راهکارهای خود، در مسیر ارتقای بهره‌وری و تحول دیجیتال صنعت فولاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

تافکو به‌عنوان مرکز خلاق راه‌حل‌های جدید فولاد خوزستان، مأموریت دارد بستر ارتباط مؤثر میان صنعت و فناوری را فراهم کند و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و نخبگان، برای چالش‌های فناورانه زنجیره فولاد راه‌حل‌های کاربردی ارائه دهد.

در توضیح این طرح آمده است که تافکو با هدف گسترش نوآوری باز و خلق ارزش افزوده پایدار در صنعت فولاد، آماده دریافت چالش‌ها و ایده‌های فناورانه از سوی فعالان این حوزه است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت www.tafco.org مراجعه کرده یا از طریق ایمیل info@tafco.org و شماره تماس ۰۹۳۸۶۳۳۹۸۸۳ با مرکز تافکو در ارتباط باشند.

