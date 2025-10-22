خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تافکو؛ بازوی فناورانه فولاد خوزستان در مسیر حل چالش‌های صنعتی

تافکو؛ بازوی فناورانه فولاد خوزستان در مسیر حل چالش‌های صنعتی
کد خبر : 1703856
لینک کوتاه کپی شد.

در این فراخوان با طرح پرسش محوری «بزرگ‌ترین چالش حوزه فناوری شرکت فولادی شما چیست؟» از فعالان صنعت فولاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری دعوت شده تا با ارائه ایده‌ها و راهکارهای خود، در مسیر ارتقای بهره‌وری و تحول دیجیتال صنعت فولاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش ایلنا، شرکت فولاد خوزستان در راستای توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از ایده‌های خلاق در صنعت فولاد، از طریق زیرمجموعه فناورانه خود تافکو (TAFCO)، فراخوانی را با محوریت شناسایی بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه فناوری شرکت‌های فولادی منتشر کرده است.

در این فراخوان با طرح پرسش محوری «بزرگ‌ترین چالش حوزه فناوری شرکت فولادی شما چیست؟» از فعالان صنعت فولاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری دعوت شده تا با ارائه ایده‌ها و راهکارهای خود، در مسیر ارتقای بهره‌وری و تحول دیجیتال صنعت فولاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

تافکو به‌عنوان مرکز خلاق راه‌حل‌های جدید فولاد خوزستان، مأموریت دارد بستر ارتباط مؤثر میان صنعت و فناوری را فراهم کند و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و نخبگان، برای چالش‌های فناورانه زنجیره فولاد راه‌حل‌های کاربردی ارائه دهد.

در توضیح این طرح آمده است که تافکو با هدف گسترش نوآوری باز و خلق ارزش افزوده پایدار در صنعت فولاد، آماده دریافت چالش‌ها و ایده‌های فناورانه از سوی فعالان این حوزه است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت www.tafco.org مراجعه کرده یا از طریق ایمیل info@tafco.org و شماره تماس ۰۹۳۸۶۳۳۹۸۸۳ با مرکز تافکو در ارتباط باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ