به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، پروژه مس جانجا در شمال استان سیستان و بلوچستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح معدنی و صنعتی این استان در دست اجراست و حتی پیش از بهره‌برداری کامل، تحولات چشمگیری را در منطقه رقم زده است.

این طرح عظیم ملی با راهبری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و با مشارکت بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور در حال پیشرفت است. اجرای پروژه تاکنون به ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، رونق اقتصادی و بازگشت جمعیت به روستاهای اطراف معدن انجامیده است. با توجه به رشد روزافزون تقاضای جهانی برای فلز مس، بهره‌برداری از این طرح می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی برای استان به همراه داشته و روند صنعتی‌شدن منطقه را تسریع کند.

