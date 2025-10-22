به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «ومعادن»، با صدور حکمی از سوی سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، طی نشستی، محمد آقاجانلو، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) معرفی و منصوب شد و از زحمات محمد ناظمی هرندی قدردانی به عمل آمد.

زرندی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از قبول مسئولیت محمد آقاجانلو، اظهار امیدواری کرد: حضور ایشان با توجه به تجارب و توانمندی های ارزشمند، موجب ارتقای جایگاه شرکت در صنعت شود؛ انتظار می‌رود با ترکیب جدید هیئت مدیره، طرح‌های توسعه شرکت بازنگری، اولویت‌بندی و پالایش شده و پروژه‌ها زودتر به سرانجام برسد. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه افزود: سلامت و کارآمدی دو عامل توفیق هر ساختار سازمانی است و منافع گروه فولاد مبارکه باید در تصمیمات کلان این مجموعه به روشنی لحاظ شود.

گفتنی است، آقاجانلو از چهره‌های شناخته‌شده و خوشنام صنعت و معدن کشور به شمار می‌رود. وی پیش از این به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو فعالیت داشت و در دوران مسئولیت خود، رویکردی توسعه‌گرا و فناورانه را در مدیریت زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور دنبال کرد.

حضور آقاجانلو در رأس هیئت‌مدیره «ومعادن» می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های کلان این شرکت را شتاب بخشد و هم‌افزایی بیشتری میان مجموعه‌های زیرمجموعه هلدینگ ایجاد کند. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های معدنی کشور است که در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع پایین‌دستی فلزی نقش مهمی در زنجیره ارزش معدن ایران ایفا می‌کند.

انتهای پیام/