خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمد آقاجانلو رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ «ومعادن» شد/ تاکید بر اولویت بندی و پالایش پروژه‌ها

محمد آقاجانلو رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ «ومعادن» شد/ تاکید بر اولویت بندی و پالایش پروژه‌ها
کد خبر : 1703531
لینک کوتاه کپی شد.

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، محمد آقاجانلو به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) منصوب شد. سعید زرندی در این حکم بر اولویت‌بندی و پالایش طرح‌های توسعه‌ای و همچنین تسریع در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و حضور آقاجانلو را گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه «ومعادن» در صنعت معدن و فلزات کشور دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «ومعادن»، با صدور حکمی از سوی سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، طی نشستی، محمد آقاجانلو، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) معرفی و منصوب شد و از زحمات محمد ناظمی هرندی قدردانی به عمل آمد.

زرندی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از قبول مسئولیت محمد آقاجانلو، اظهار امیدواری کرد: حضور ایشان با توجه به تجارب و توانمندی های ارزشمند، موجب ارتقای جایگاه شرکت در صنعت شود؛ انتظار می‌رود با ترکیب جدید هیئت مدیره، طرح‌های توسعه شرکت بازنگری، اولویت‌بندی و پالایش شده و پروژه‌ها زودتر به سرانجام برسد. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه افزود: سلامت و کارآمدی دو عامل توفیق هر ساختار سازمانی است و منافع گروه فولاد مبارکه باید در تصمیمات کلان این مجموعه به روشنی لحاظ شود.

گفتنی است، آقاجانلو از چهره‌های شناخته‌شده و خوشنام صنعت و معدن کشور به شمار می‌رود. وی پیش از این به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو فعالیت داشت و در دوران مسئولیت خود، رویکردی توسعه‌گرا و فناورانه را در مدیریت زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور دنبال کرد.

حضور آقاجانلو در رأس هیئت‌مدیره «ومعادن» می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های کلان این شرکت را شتاب بخشد و هم‌افزایی بیشتری میان مجموعه‌های زیرمجموعه هلدینگ ایجاد کند. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های معدنی کشور است که در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع پایین‌دستی فلزی نقش مهمی در زنجیره ارزش معدن ایران ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ