محمد آقاجانلو رئیس هیئتمدیره هلدینگ «ومعادن» شد/ تاکید بر اولویت بندی و پالایش پروژهها
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، محمد آقاجانلو بهعنوان رئیس هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) منصوب شد. سعید زرندی در این حکم بر اولویتبندی و پالایش طرحهای توسعهای و همچنین تسریع در اجرای پروژهها تأکید کرد و حضور آقاجانلو را گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه «ومعادن» در صنعت معدن و فلزات کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «ومعادن»، با صدور حکمی از سوی سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، طی نشستی، محمد آقاجانلو، بهعنوان رئیس هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) معرفی و منصوب شد و از زحمات محمد ناظمی هرندی قدردانی به عمل آمد.
زرندی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از قبول مسئولیت محمد آقاجانلو، اظهار امیدواری کرد: حضور ایشان با توجه به تجارب و توانمندی های ارزشمند، موجب ارتقای جایگاه شرکت در صنعت شود؛ انتظار میرود با ترکیب جدید هیئت مدیره، طرحهای توسعه شرکت بازنگری، اولویتبندی و پالایش شده و پروژهها زودتر به سرانجام برسد. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه افزود: سلامت و کارآمدی دو عامل توفیق هر ساختار سازمانی است و منافع گروه فولاد مبارکه باید در تصمیمات کلان این مجموعه به روشنی لحاظ شود.
گفتنی است، آقاجانلو از چهرههای شناختهشده و خوشنام صنعت و معدن کشور به شمار میرود. وی پیش از این به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو فعالیت داشت و در دوران مسئولیت خود، رویکردی توسعهگرا و فناورانه را در مدیریت زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور دنبال کرد.
حضور آقاجانلو در رأس هیئتمدیره «ومعادن» میتواند مسیر اجرای طرحهای توسعهای و پروژههای کلان این شرکت را شتاب بخشد و همافزایی بیشتری میان مجموعههای زیرمجموعه هلدینگ ایجاد کند. شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، یکی از بزرگترین هلدینگهای معدنی کشور است که در حوزههای اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع پاییندستی فلزی نقش مهمی در زنجیره ارزش معدن ایران ایفا میکند.