تقدیر مدیرعامل گهرزمین از بهترین فوتسالیست آسیا

تقدیر مدیرعامل گهرزمین از بهترین فوتسالیست آسیا
باشگاه گهرزمین نقطه اتصال صنعت و ورزش است

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، به عنوان یکی از پیشروان صنعت در منطقه و کشور، همواره نگاهی جامع به توسعه متوازن داشته است. این شرکت نه تنها در حوزه فعالیت‌های معدنی و صنعتی پیشگام است، بلکه تعهد عمیقی به مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از حوزه ورزش، به ویژه فوتبال و فوتسال، نشان می‌دهد. در راستای همین رویکرد، مراسمی ویژه برای تجلیل از سالار آقاپور، ستاره ملی و بهترین فوتسالیست آسیا، در محل شرکت گهرزمین برگزار گردید. این مراسم نه تنها فرصتی برای قدردانی از دستاوردهای ورزشی یک قهرمان بود، بلکه بر پیوند عمیق صنعت با نشاط اجتماعی تأکید داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در مراسم تقدیر از سالار آقاپور، بهترین فوتسالیست آسیا، دکتر امرائی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، با اشاره به نقش مهم باشگاه فرهنگی‌ورزشی گهرزمین در پیوند میان صنعت و ورزش تأکید کرد که حمایت از این باشگاه ادامه‌دار و پررنگ‌تر خواهد بود. 

امرایی افزود: باشگاه گهرزمین جلوه‌ای از همدلی و امید در جامعه کارگری است و یکی از رسالت‌های اصلی شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی، ایجاد شور، نشاط و امید در جامعه محسوب می‌شود. 

سالار آقاپور نیز ضمن قدردانی از دکتر امرائی و مدیرعامل باشگاه گفت: از باشگاه گهرزمین صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم در تیم باشگاهی گهرزمین بیش از گذشته مؤثر باشم و به موفقیت‌های آن کمک کنم.

شرکت گهرزمین به‌عنوان تنها باشگاه آسیایی، دو نماینده در میان نامزدهای برترین‌های قاره داشت. سالار آقاپور و مسلم اولادقباد هر دو عضو این تیم سیرجانى بودند.

