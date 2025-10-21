تقدیر مدیرعامل گهرزمین از بهترین فوتسالیست آسیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در مراسم تقدیر از سالار آقاپور، بهترین فوتسالیست آسیا، دکتر امرائی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، با اشاره به نقش مهم باشگاه فرهنگی‌ورزشی گهرزمین در پیوند میان صنعت و ورزش تأکید کرد که حمایت از این باشگاه ادامه‌دار و پررنگ‌تر خواهد بود.

امرایی افزود: باشگاه گهرزمین جلوه‌ای از همدلی و امید در جامعه کارگری است و یکی از رسالت‌های اصلی شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی، ایجاد شور، نشاط و امید در جامعه محسوب می‌شود.

سالار آقاپور نیز ضمن قدردانی از دکتر امرائی و مدیرعامل باشگاه گفت: از باشگاه گهرزمین صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم در تیم باشگاهی گهرزمین بیش از گذشته مؤثر باشم و به موفقیت‌های آن کمک کنم.

شرکت گهرزمین به‌عنوان تنها باشگاه آسیایی، دو نماینده در میان نامزدهای برترین‌های قاره داشت. سالار آقاپور و مسلم اولادقباد هر دو عضو این تیم سیرجانى بودند.

