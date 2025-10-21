خبرگزاری کار ایران
اولین عرضه گواهی سپرده کالایی گندله در کشور توسط شرکت سیمیدکو

اولین عرضه گواهی سپرده کالایی گندله در کشور توسط شرکت سیمیدکو
برای نخستین بار در کشور، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) از گروه فولاد خوزستان موفق شد گواهی سپرده کالایی گندله را در بورس کالای ایران عرضه کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، با پذیرش رسمی گندله تولیدی این شرکت و تایید انبارهای نگهداری آن، معاملات این اوراق از امروز در بازار سرمایه آغاز شد تا گامی مهم در توسعه ابزارهای مالی بخش معدن و فولاد برداشته شود.

رضه گواهی سپرده کالایی گندله توسط شرکت سیمیدکو به‌عنوان حرکتی پیشرو در زنجیره فولاد کشور، نه تنها امکان تامین مالی تولیدکنندگان را تسهیل می‌کند، بلکه بستر لازم برای قیمت‌گذاری شفاف‌تر و حضور سرمایه‌گذاران در بخش مواد اولیه فولاد را نیز فراهم خواهد کرد.

